Pas de risque systémique lié à la faillite de SVB, mais attention aux zones de vulnérabilité

Ce qu'il faut retenir de la faillite de la Silicon Valley Bank et ses possibles répercussions sur les marchés

La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et les banques régionales américaines sous pression

Cette faillite de la SVB est la troisième après celles de la Signature Bank et de la Silvergate Bank. Il s'agit de la plus grosse faillite bancaire depuis la crise financière de 2008, la SVB étant la 16ème plus grande banque américaine. Elle est principalement due à un fort déséquilibre entre l'actif et le passif, qui s'est traduit par des pertes liées à la vente d'obligations de qualité. Celles-ci se négociaient à la baisse dans un contexte de hausse des rendements au cours de l'année écoulée.

Intervention de la Fed

La Fed est intervenue pour soutenir la liquidité en créant un programme de financement à terme des banques (Bank Term Funding Program) afin d'offrir des prêts (d'une durée maximale d'un an) aux créanciers qui souscrivent à des titres de haute qualité tels que les bons du Trésor américain, la dette d'agence et les titres adossés à des créances hypothécaires. Ces actifs seront évalués à leur valeur nominale. Même s'il faudra un peu de temps pour que la confiance dans le système soit totalement rétablie, cette annonce est un pas important dans cette direction.

Réaction du marché

Les marchés obligataires ont été extrêmement volatils, avec des mouvements de grande ampleur du rendement à 2 ans, qui a connu sa plus forte baisse en un jour depuis 1982. Les marchés d'actions se sont également repliés, en particulier dans le secteur bancaire, y compris en Europe où nous pensons que ce mouvement est principalement dû à des prises de bénéfices après les fortes performances enregistrées depuis le début de l'année.

Pourquoi nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un risque systémique

Bien qu'elle ait des répercussions négatives pour le marché, la faillite de SVB constitue davantage un problème idiosyncratique que systémique. Comparée à la crise suite à la faillite de Lehman Brothers, SVB n'est pas endettée, n'est pas exposée à des produits dérivés importants et n'a pas de connexions mondiales significatives. Cependant, cet événement souligne la nécessité d'évaluer soigneusement les effets à retardement de taux plus élevés, en particulier lorsqu'il s'agit d'institutions financières d'importance non systémique et d'autres institutions financières non bancaires, qui ne font pas l'objet d'une réglementation stricte.

Point de vue sur le secteur bancaire

Depuis la crise financière de 2008, les grandes banques systémiques sont bien capitalisées et très réglementées. Dans l'ensemble, nous privilégions les grandes banques aux petites. En Europe en particulier, le secteur est en bien meilleure forme que lors de la crise précédente et nous ne voyons pas de risques similaires à ceux auxquels le secteur bancaire régional américain est exposé, grâce à une meilleure gestion du risque de duration et à des exigences réglementaires strictes. Les répercussions sur les banques pourraient être davantage liées à la trajectoire de leurs bénéfices, ce qui retient notre attention pour le moment. Dans l'ensemble, cet événement renforce les arguments en faveur de la sélection et de la différenciation des banques.

Impact possible sur la politique des banques centrales

Même si nous pensons que la Fed restera déterminée à lutter contre l'inflation, elle devra également évaluer l'impact de la crise actuelle et ses retombées potentielles. Le scénario macroéconomique reste en effet fragile et l'évaluation globale n'est pas facile étant donné l'effet à retardement des actions de la politique monétaire sur l'économie. Le resserrement des conditions financières étant à l'origine de la crise actuelle pourrait conduire la Fed à se montrer moins sévère que prévu la semaine dernière et pourrait forcer la BCE à réévaluer sa politique monétaire. Cependant, les mouvements du marché ont été de grande ampleur et nous pensons que ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre de la Fed, car l'inflation reste un facteur clé à surveiller.

Position d'investissement globale

Dans l'ensemble, nous maintenons une position prudente, car l'inversion de la courbe des taux suggère que des faiblesses pourraient commencer à apparaître. Nous restons prudents en ce qui concerne les actions et les obligations à haut rendement, avec une approche diversifiée au niveau régional, y compris une exposition aux actions chinoises, qui semblent plus isolées de l'épicentre des récentes turbulences.

Analyse de Monica Defend, Vincent Mortier et Matteo Germano.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous