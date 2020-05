Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de quarantaine entre la France et la Grande-Bretagne à ce stade Reuters • 10/05/2020 à 21:05









(Actualisé avec communiqué de presse de Boris Johnson) PARIS, 10 mai (Reuters) - Aucune mesure de quarantaine ne s'appliquera aux voyageurs arrivant sur le territoire britannique en provenance de France, ont annoncé dimanche la France et la Grande-Bretagne après un appel entre Emmanuel Macron et le Premier ministre Boris Johnson sur le sujet. Boris Johnson a déclaré dimanche en présentant ses mesures visant à assouplir le confinement que pour éviter de nouvelles contaminations provenant de l'étranger, "il serait bientôt temps (...) d'imposer des mesures de quarantaine aux personnes qui arrivent sur le territoires par les airs". "Aucune mesure quarantaine ne s'appliquera aux voyageurs venant de France à ce stade", a fait savoir l'entourage de Boris Johnson, tout juste après la publication d'un communiqué similaire par l'Elysée. "Toute mesure de part et d'autre en ce sens serait prise de manière concertée et réciproque", peut-on lire dans les deux communiqués, après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Un groupe de travail entre les deux gouvernements sera mis en place pour assurer cette coopération tout au long des prochaines semaines, précisent-ils. (Michel Rose, avec Caroline Pailliez)

