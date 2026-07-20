Pas de Gucci, pas de problème ? Coty apprend à se passer de sa marque phare

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* Coty gagne en liquidités et en temps grâce à la résiliation anticipée de la licence Gucci

* L'exercice 2028 s'annonce difficile, avec une baisse des bénéfices et une hausse de la dette

* L'Oréal acquiert Gucci un an plus tôt que prévu après avoir racheté la division beauté de Kering en octobre

* Les efforts visant à développer d'autres marques de prestige pourraient amortir le choc

par Alexander Marrow et Lisa Jucca

L'accord de 400 millions de dollars conclu par Coty COTY.N pour mettre un terme à sa licence phare Gucci Beauty, avec un an d'avance, lui coûtera une part importante de ses bénéfices à court terme, mais pourrait marquer un tournant pour la marque de beauté en difficulté dirigée par son directeur général par intérim, Markus Strobel.

La décision de restituer sa licence la plus prestigieuse signifie que l’exercice 2028 s’annonce difficile pour ce vétéran de Procter & Gamble, qui a pris ses fonctions en janvier, succédant à l’ancienne directrice générale Sue Nabi au sein d’un groupe dont les actions ont déjà chuté de 80% depuis début 2024.

Mais Coty pourra utiliser le produit de cette cession pour réduire sa dette, tandis que la stratégie de Markus Strobel, axée sur le développement d’autres parfums haut de gamme, pourrait en partie amortir le choc.

En acceptant de restituer la licence à son propriétaire, Kering PRTP.PA , mi-2027, Coty renoncera de fait à environ 115 millions de dollars de son Ebitda ajusté annuel, soit 15% de son bénéfice total, selon les estimations de l’analyste de Barclays, Lauren Lieberman. L’accord conclu avec Kering, qui avait accepté l’année dernière de céder la licence des parfums et cosmétiques Gucci à L’Oréal ainsi que l’ensemble de son activité beauté, permettra de dégager 250 millions de dollars dès le départ, puis 150 millions de dollars supplémentaires avant octobre 2027. La vente des stocks pourrait générer des liquidités supplémentaires, et Coty devrait également réaliser des économies en termes d’effectifs et de coûts marketing.

“C’est une décision gagnant-gagnant-gagnant”, a déclaré Alfonso Emanuele de Leon, un vétéran du secteur de la beauté et associé chez FA Hong Kong Consultancy.

Cet accord devrait permettre à Coty de commencer immédiatement à réduire sa dette nette, qui s’élève actuellement à environ 2,9 milliards de dollars, alors que les agences de notation surveillent de près la situation, craignant que la cession de la licence Gucci ne comprime temporairement les marges.

COTY MOINS DÉPENDANT DE GUCCI QUE NE LE PENSE LE MARCHÉ

Coty savait que la licence Gucci, dont elle avait réussi à faire progresser le chiffre d’affaires de 60% depuis 2019, arrivait à échéance en 2028 et s’était attachée à développer de nouvelles marques signées en 2024, telles que Swarovski, Etro et Marni.

Sous la direction de Strobel, un vétéran de Procter & Gamble, le groupe de beauté s’est davantage concentré sur les parfums de prestige, élargissant son offre grâce à la relance de la gamme de maquillage Marc Jacobs, tout en essayant de repositionner sa marque grand public CoverGirl pour cibler les consommateurs de la génération X, plus âgés et plus aisés.

“La perte de la licence Gucci ne sera pas aussi préjudiciable que l’on pourrait le croire”, a déclaré Akeel Sachak, associé et responsable mondial du secteur de la consommation chez Rothschild & Co.

“Coty dispose toujours d’une activité de parfumerie solide et s’est diversifiée en prévision de la fin de la licence. Sa dépendance vis-à-vis de Gucci est moindre que ce que le marché laisse entendre.”

Coty est devenu un géant du secteur de la beauté après avoir racheté les activités de parfumerie, de soins capillaires et de maquillage de Procter & Gamble pour 12,5 milliards de dollars en 2015.

Mais depuis, elle s’est séparée de sa division capillaire et procède actuellement à une revue stratégique de ses marques de cosmétiques grand public, notamment CoverGirl et Rimmel, bien que les valorisations soient serrées dans un contexte d’inflation et de taux d’intérêt élevés.

Même si ses actions semblent bon marché, Coty paraît relativement à l’abri de la consolidation qui balaye le secteur des biens de consommation, d’autant plus que son principal actionnaire, JAB Holding, détient une participation majoritaire.

LE SUCCÈS NE REPOSE PAS SUR “UNE SEULE PRINCESSE”

L’entreprise pourrait en sortir renforcée si elle réinvestissait les fonds levés pour accélérer le développement de licences telles que BOSS, Marc Jacobs et Kylie Cosmetics, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Michael Ashley Schulman, qui a déjà investi dans Coty lorsqu’il travaillait pour d’autres sociétés mais ne détient pas d’actions de Coty chez Cerity, a comparé le secteur de la beauté de luxe à Hollywood, où les studios qui affichent systématiquement de meilleurs résultats se constituent un vaste portefeuille de marques, plutôt que de tout miser sur une seule marque phare.

“Coty perd sa Cendrillon, mais même Disney sait que la franchise la plus solide repose sur un large éventail de marques intemporelles, et non sur une seule princesse”, a-t-il déclaré.