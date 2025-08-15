Pas de consensus sur un traité contre la pollution plastique à Genève-délégués

(Actualisé avec réaction d'Agnès Pannier-Runacher §2)

Aucun consensus n'a pu être trouvé lors des négociations à Genève sur un traité international de lutte contre la pollution plastique, ont rapporté des délégués vendredi.

"Aujourd’hui, à Genève, les négociations pour un traité contre la pollution plastique ont échoué", a déclaré sur le réseau X la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, se disant "déçue" et "en colère".

"L'Afrique du Sud est déçue qu'il n'ait pas été possible, au cours de cette session, de parvenir à un traité juridiquement contraignant et que les positions restent très éloignées les unes des autres", a déclaré par ailleurs le délégué sud-africain lors de la réunion de clôture des négociations.

Les espoirs de compromis étaient faibles après le rejet plus tôt dans la semaine d'un texte de synthèse jugé trop peu ambitieux par une majorité de pays et d'ONG.

Des Etats comme la France, le Panama, le Kenya ou le Royaume-Uni ont déploré que des articles consacrés à la lutte contre la pollution à toutes les étapes de vie des produits, de la production des polymères à la gestion des déchets, ainsi qu'à l'impact du plastique sur la santé, aient tout bonnement été supprimés de cette base de négociation.

Face à eux, les pays producteurs d'hydrocarbures comme les Etats-Unis ou l'Arabie saoudite se sont opposés à toute mesure contraignante de réduction du volume de production de plastique vierge, dérivé du pétrole, du charbon et du gaz, préférant insister sur les questions de recyclage et de gestion des déchets.

Les négociations de Genève, qui réunissaient depuis le 4 août dernier un millier de délégués dont les représentants de 184 pays, étaient considérées comme celles de la dernière chance après trois ans de pourparlers et l'échec du précédent cycle de discussions fin 2024 à Busan, en Corée du Sud.

