Pas de baisse des taux en vue ni aux États-Unis ni en Europe (BFT IM)

Du côté de la BCE, estime-t-elle, " le tour de vis monétaire se poursuit et la réduction du bilan est même en phase d'accélération " car " l'inflation cœur ne ralentit toujours pas en zone euro ". " Le risque d'une inflation entretenue par la boucle prix-salaires continue de préoccuper l'institution " alors que " les pressions salariales sont beaucoup trop élevées au vu des gains de productivité ".

(AOF) - « Nous escomptons un pivot-plateau du taux des fonds fédéraux » déclare Jeanne Asseraf-Bitton, Directeur de la Recherche & Stratégie chez BFT IM, qui refuse cependant d’ « anticiper une baisse des taux au cours des prochains mois ». Si le recul de l’inflation est une réalité aux Etats-Unis, « le coût du logement s’infléchit à peine » car « la pénurie de l’offre freine la correction des prix immobiliers », tandis que le marché du travail « reste tendu et entretient l’inflation salariale ». Son analyse est similaire s'agissant de la situation européenne.

