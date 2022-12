Pas d'optimisme excessif sur les marchés en 2023

Les tensions géopolitiques (Russie-Ukraine, Chine-Taïwan...), incitent les États à augmenter leurs dépenses militaires, ce qui favorise des acteurs cotés comme Dassault Aviation et Thales, qui ont surperformé en 2022. (© Dassault Aviation/Anthony Pecchi)

L'accalmie sur le front de l'inflation a nourri le rebond des actions depuis fin septembre. Mais le ralentissement de la croissance l'an prochain va peser sur la profitabilité des entreprises. À court terme, faites confiance aux actions qui ont bien tenu en 2022.

Entre la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'accélération de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, l'année 2022 aura été pour le moins éprouvante sur les marchés.

Et pourtant, le CAC 40 a étonnamment bien résisté, limitant son repli à 7% entre le 1er janvier et le 13 décembre dernier (en incluant les dividendes, la baisse se ramène à 4%). Une «performance» largement due au rebond de l'automne, qui a pris les allures d'un rallye de fin d'année avant l'heure. L'indice-phare de la Bourse de Paris a repris 1000 points entre son plus-bas du 29 septembre, à 5628,42 points, et son niveau de la mi-décembre. Vincent Manuel, responsable des investissements (Chief Investment Officer) chez Indosuez Wealth Management, estime que ce regain d'optimisme a été porté par plusieurs dimensions.

«Premièrement, des données macroéconomiques toujours faibles, mais moins dégradées que prévu. Deuxièmement, une saison de résultats offrant un niveau élevé de bonnes surprises dans un contexte difficile. Troisièmement, une stabilisation de l'inflation cœur et un début de décrue de l'inflation totale aux États-Unis ont fait naître l'idée d'un prochain pivot de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont les prochaines hausses de taux seront plus faibles et potentiellement plus espacées».

Parallèlement, la détente sur les taux longs a aussi été un moteur pour les actions. Le 10 ans