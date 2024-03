Pas d'empressement pour la FED

Amundi

Accélération de l'inflation aux Etats-Unis, tendance désinflationniste en zone euro, croissance économique de l'Inde... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Après avoir évolué dans le même sens l'année dernière, les marchés mondiaux des actions et des obligations ont commencé à diverger en 2024. Les marchés d'actions ont continué de progresser, tandis que les obligations ont souffert. En effet, des perspectives économiques plus solides que prévu ont augmenté l'incertitude quant à la date à laquelle la Fed commencerait à réduire ses taux d'intérêt.

En effet, les données macroéconomiques américaines sont restées solides cette semaine. Une seconde estimation de la croissance du PIB pour le dernier trimestre de 2023 a montré une révision marginale à la baisse, mais une consommation toujours soutenue. Les indicateurs d'inflation récents ont également confirmé que le rythme de la baisse de l'inflation se ralentissait.

Les marchés ont donc tablé sur une baisse des taux de la Fed plus tardive et plus modérée. Nous prévoyons désormais que la Fed commencera à réduire ses taux en juin 2024.

