Partouche enregistre une croissance de son CA de 6,2% sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 18:36

(Zonebourse.com) - Au cours de son troisième trimestre comptable (soit mai-juin-juillet), Groupe Partouche enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% à 114,5 millions d'euros, tiré par une fréquentation en croissance et la dynamique des jeux de table en France.

Sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 189 millions d'euros sur le trimestre (+5,3%), dont 169,1 millions d'euros en France (+5,3%) et 19,9 millions d'euros à l'international (+5,6%).

Le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse quant à lui de 5,6% à 83,7 millions d'euros. L'activité hors jeux, notamment les hôtels et établissements de loisirs, contribue également à la performance avec une hausse de 11,8% à 31,5 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de son exercice comptable (soit de nov 24 à juillet 25), Groupe Partouche indique avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 347,8 millions d'euros, en progression de 6,2% par rapport à la même période de 2024.le PBJ cumulé s'établit à 550,5 millions d'euros, en hausse de 4,6%, dont +4,9% en France et +1,6% à l'international. Le PNJ atteint 269,1 millions d'euros (+3,9%) et l'activité hors jeux 81,0 millions d'euros, en forte progression de 14,8% sur un an.

La direction met également en avant la clôture définitive du plan de sauvegarde de Financière Partouche, intervenue le 1er septembre 2025, après un remboursement anticipé du passif grâce au tirage d'un crédit bancaire.

