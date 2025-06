Partouche: en légère hausse après un 1er semestre rassurant information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'action Groupe Partouche s'inscrit en légère hausse mercredi matin à la Bourse de Paris, après avoir fait état la veille d'une publication semestrielle jugée rassurante.



Vers 10h30, le titre avance de 0,3% dans des volumes représentant déjà plus de trois fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances sur Euronext. Au même instant, le CAC Mid & Small prend 0,5%.



L'exploitant de casinos a fait état mardi soir d'une progression de 5,7% - décrite comme 'solide' - de son chiffre d'affaires au 1er semestre, qui a atteint 233,3 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre, clos fin avril, s'inscrit en hausse de 4,9% à 106,9 millions d'euros, dans le prolongement de la tendance favorable enregistrée au 1er trimestre (+6,5%).



En France, l'activité a été soutenue par une fréquentation en hausse de +2,7% de ses établissements, une croissance de 2,8% dans les machines à sous, de 8,5% dans les jeux de table électroniques et de 6,2% des jeux de table non électroniques.



Autre fait notable, le groupe a fait état d'une étape 'clé' en vue de la sortie du plan de sauvegarde de Financière Partouche, la holding familiale de contrôle fortement endettée.



Le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ordonné la modification du plan et l'a autorisé à payer par anticipation le passif restant dû, avec un remboursement attendu sous peu grâce au tirage d'un crédit bancaire.



Depuis le début de l'année, la valeur perd environ 2%. Aux niveaux actuels, le cours de Bourse fait ressortir une capitalisation boursière de 185 millions d'euros.





Valeurs associées PARTOUCHE 19,1500 EUR Euronext Paris +0,26%