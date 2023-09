Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Partouche: CA et PBJ en croissance au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe de casinos Partouche affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2023 (clos fin juillet) en hausse de 4,1% à 105,1 millions d'euros, soit un cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice en croissance de 11,3% à 320,7 millions.



Dans un contexte d'exploitation normalisé, le Produit Brut des Jeux (PBJ) a augmenté de 6,5% à 178,7 millions d'euros au troisième trimestre. Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) a progressé de 5,6% à 79,2 millions.





