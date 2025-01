Partouche acquiert un immeuble de 8000 m2 à l’Étoile pour accueillir son siège social

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Groupe Partouche a annoncé avoir acquis un immeuble, stratégiquement situé au niveau de la Place de l’Etoile à Paris, au 10 avenue de la Grande Armée. D’une surface de plus de 8 000 mètres carrés répartis sur sept niveaux, ce bâtiment doit accueillir son club de jeux parisien actuellement situé rue de Berri ainsi que le siège social de Groupe Partouche, après des travaux d’aménagement.

