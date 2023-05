Participation d’Acticor Biotech à l’ESOC 2023, premier forum européen pour la recherche sur l'AVC

Paris, France, le 26 mai 2023 – 18h00 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce avoir participé à l'European Stroke Organization Conference (ESOC) 2023 les 24, 25 et 26 mai 2023 à Munich en Allemagne.



Sophie BINAY, Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique, déclare : « Les posters présentés lors de cette conférence incontournable pour la recherche sur l’AVC et la tenue de notre Conseil Scientifique et d’une table ronde avec la participation de nombreux investigateurs et partenaires, soulignent le rôle important que joue Acticor Biotech dans cet écosystème et le besoin urgent de nouveaux traitements innovants dans l’AVC. Nous poursuivons nos efforts chaque jour pour développer notre candidat-médicament glenzocimab afin de répondre à l’important enjeu médical que représente l’AVC mais plus globalement les urgences cardiovasculaires. »



