Partenariat stratégique entre le groupe M6 et Webedia

(AOF) - La plateforme de streaming gratuite M6 + poursuit son développement en s’associant avec le groupe Webedia et ses marques médias autour d’un partenariat éditorial et publicitaire, permettant de renforcer son ancrage auprès des amateurs de cinéma et de séries. "M6+ bénéficiera d’une visibilité renforcée sur l’ensemble de l’écosystème des sites médias du Groupe Webedia et notamment AlloCiné, première plateforme d’actualité sur le cinéma et les séries en France, avec 17 millions de visiteurs uniques mensuels", précise un communiqué du groupe audiovisuel.

Dans le cadre de ce partenariat global, M6 Publicité poursuit également le renforcement de son positionnement stratégique sur le ciblage data, " devenant la première régie TV à commercialiser des données d'audience issues d'AlloCiné, permettant notamment de toucher des intentionnistes et spectateurs cinéma. "

=/ Points clés /=

- Deuxième groupe français de télévision avec 22,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 16,5 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,32 Md€ tiré à 72 % de la télévision -M6, W9, 6ter et Gulli en clair, Paris Première, payante-, à 13 % de la radio -RTL, RTL2, Fun Radio-, à 4 % de la production & droits audiovisuels puis de la diversification (sites Internet et agence immobilières) ;

- Double ambition :

- complémentarité et transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation,

- renforcement de la position de n° 1 dans la production et consommation de podcasts ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group devant CMA-CGM (10,27 %) et le fonds Silchester, David Larramendy présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- volontarisme des investissements « industriels » :

- dans la plateforme de streaming M6+ regroupant l’offre télévisuelle,

dans les grands évènements -championnat de foot européen en 2024, championnats du monde en 2026 et 2030 ;

- dans la production, restructurée, des activités de production TV & cinéma et de distribution des droits audiovisuels.

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), dont la rentabilité est attendue pour 2026 ;

- après les cessions en 2023, vers un étoffement du portefeuille de diversification,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,2 Md€ et une trésorerie nette de 173,4 M€ au 30 juin.

=/ Défis /=

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Accueil du public au retour, pour la rentrée, des grandes marques de contenus télévisuels ;

- Préparation du renouvellement des licences des chaînes W9, Gulli, Paris Première en 2025 ;

- Dans le streaming, retombée des investissements -100 M€ dans les coûts opérationnels, de réalisation des objectifs de triplement des revenus de la plateforme d’ici 2028 et d’équilbre du résultat d’ici 2027 ;

- Après une hausse de 5,6 % du chiffre d’affaires semestriel, et de 16,2 % du résultat opérationnel, anticipations d’un 2 nd semestre marqué par la poursuite des investissements opérationnels dans M6+ ;

- Dividende 2023 de 1,25 €.