Partenariat stratégique entre Kepler Cheuvreux et Unigestion

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre précédente dépêche sur l'orthographe de Kepler Cheuvreux. Voici la bonne version. Kepler Cheuvreux et Unigestion annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique visant à créer une société de gestion d'actifs commune, spécialisée dans les stratégies quantitatives sur les actions cotées. "Ce partenariat, qui gérera plus de 3 milliards d’euros d’actifs, constitue une avancée majeure dans l'ambition commune des deux groupes : développer un acteur de référence incontournable sur le marché de la gestion d'actifs liquides", précise un communiqué.

D'autre part, le groupe Kepler Cheuvreux met à disposition sa force de vente de plus de 130 collaborateurs et son réseau de plus de 1 300 clients institutionnels répartis à travers l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.

Dans une première phase, Unigestion transférera plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion sous forme de mandats et de fonds de placement, tout en intégrant l'ensemble de son équipe actions au sein de l'infrastructure opérationnelle de Kepler Cheuvreux.

Dans une seconde étape, les deux partenaires ont l'intention de créer une nouvelle entité codétenue aux cotés de l'équipe de direction, dans le but d'accélérer le développement de cette activité, notamment grâce à des opérations de croissance externe.