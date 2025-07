Est-ce le moment d’acheter Thales ?

Thales ENSEIGNE (Crédits: Adobe Stock)

Le groupe Thales vient de publier ses résultats semestriels 2025 dans un contexte géopolitique tendu, mais porteur pour les valeurs de la défense. Nous allons décrypter dans cet article l'annonce et les derniers résultats de Thales en 2025.

Dans cette analyse, nous reviendrons ainsi en détail sur les performances financières du groupe Thales, sa place au sein de l'industrie de la défense, et les perspectives de l'action Thales en Bourse. Nous vous proposerons également notre analyse fondamentale et technique de l'action Thales, ainsi que tous nos conseils pour investir en bourse à long terme dans l'action Thales ou trader efficacement le titre Thales en 2025.

Quels sont les derniers résultats de Thales en 2025 ?

Au premier semestre 2025, Thales a publié des résultats globalement solides, portés par une dynamique favorable dans ses principaux segments d'activité, notamment la défense. Le chiffre d'affaires Thales atteint 10,3 milliards d'euros, en progression organique de +8,1 % sur un an, soutenu notamment par la croissance de l'activité Défense et Sécurité (+12,7 %) et par le rebond du segment Aéronautique.

Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) ressort à 1,25 milliard d'euros, en hausse de près de 14 %, traduisant une amélioration notable de la marge, désormais à 12,2 % contre 11,5 % un an plus tôt. Le résultat net ajusté Thales, à 877 millions d'euros, reste stable en apparence, mais aurait progressé de +8 % sans une surtaxe exceptionnelle de 60 millions d'euros en France.

Autre point fort, c'est que le groupe Thales est parvenu à générer du cash, avec un flux de trésorerie disponible de près de 500 millions d'euros. En dépit d'une légère baisse des prises de commandes (-4 %), le carnet de commande atteint un niveau record à 50 milliards d'euros, garantissant une bonne visibilité sur les années à venir. Des résultats robustes, qui permettent à Thales de relever sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Quelle est la position de Thales dans le secteur de la défense en 2025 ?

Thales est toujours l'un des poids lourds européens dans l'industrie de la défense, avec un positionnement unique à l'intersection des technologies critiques : systèmes de commandement, cybersécurité, radars, guerre électronique, communications militaires, spatial et optronique.

Le groupe Thales, dont plus de 50 % des revenus sont liés à la défense et à la sécurité, se distingue par sa capacité à fournir des solutions intégrées de très haut niveau technologique, tant pour les armées nationales que pour les coalitions internationales.

À l'échelle européenne, Thales est souvent comparé à Leonardo (Italie) ou Saab (Suède), mais il conserve une avance notable en matière de R&D, de diversité de portefeuille et de présence internationale. À l'échelle mondiale, si des géants comme Lockheed Martin, Northrop Grumman ou Raytheon Technologies dominent en volume, Thales joue dans une autre catégorie : celle des spécialistes de la technologie critique, agiles et hautement qualifiés, avec un accent marqué sur la souveraineté numérique et la sécurité des données.

Dans un contexte de réarmement général et de modernisation des capacités militaires, cette expertise positionne Thales comme un acteur stratégique incontournable.

Faut-il investir dans l'action Thales ? Notre avis et analyse fondamentale

L'action Thales présente des fondamentaux globalement solides, portés par trois piliers clés : une croissance organique régulière, une profitabilité en amélioration continue, et un management jugé exemplaire dans sa capacité à piloter la transformation technologique du groupe Thales.

Le rendement opérationnel progresse année après année, tandis que la qualité des résultats témoigne d'une exécution rigoureuse, dans un secteur exigeant et très concurrentiel. Toutefois, la valorisation de l'action Thales reste relativement élevée au regard des standards de l'industrie.

Le PER Thales ressort à 47,46, bien au-dessus de la moyenne sectorielle estimée à 35, ce qui suggère que le marché intègre déjà une partie significative des bonnes perspectives.

Le ratio Price-to-Book s'élève à 6,55, là encore supérieur à la moyenne de l'industrie (5,24), traduisant une prime sur les fonds propres. En revanche, le Price-to-Cash-Flow est plus favorable, à 25,24 contre 28,76 pour le secteur, ce qui illustre une génération de liquidités relativement plus efficiente pour Thales.

Analyse fondamentale de l'action Thales

Comme nous pouvons le voir sur le graphique en toile d'araignée ci-dessus, du côté du bilan, Thales affiche une structure financière saine mais sans excès, avec une dette maîtrisée. Le rendement du dividende Thales, modeste, reste dans la moyenne des comparables, reflétant une politique de distribution prudente et cohérente avec la stratégie de réinvestissement.

En conclusion, l'action Thales est une valeur de qualité, bien gérée et bien positionnée, mais dont le prix intègre déjà une grande partie de ses atouts, ce qui impose une vigilance sur le point d'entrée.

Jusqu'où peut monter l'action Thales ? Notre avis et analyse technique

Sur le plan technique, l'action Thales a connu un début d'année 2025 particulièrement dynamique, portée par une forte impulsion haussière dès le mois de février 2025. Depuis ce rallye, les cours de Bourse Thales semblent évoluer dans un trading range bien défini, entre des niveaux de support et de résistance clés.

Analyse technique de l'action Thales

La zone de prix autour des 255 € constitue désormais une résistance majeure à surveiller de près pour l'action Thales. En cas de cassure franche de ce niveau, l'action Thales pourrait se diriger rapidement vers son précédent sommet autour des 270 €. Et si cette seconde résistance venait à casser, le titre Thales pourrait alors viser de nouveaux plus hauts historiques. À l'inverse, les investisseurs devront garder un œil attentif sur la zone des 235 €, qui fait office de premier support technique pour l'action Thales. Un repli en dessous de ce seuil pourrait entraîner un retour du titre Thales sur le deuxième niveau de support, situé autour des 220 €.

Dans une optique d'investissement à long terme, il peut être judicieux de rechercher des points d'entrée à proximité des zones de support, avec des objectifs de cours fixés sur les zones de résistance. Quant aux profils plus actifs, ils pourront tirer parti des mouvements de cassure ou des rebonds sur ces niveaux techniques, en fonction de leur stratégie de trading.

Faut-il acheter Thales en 2025 ? Avis Café de la Bourse

D'après nous, l'action Thales présente encore un potentiel attractif pour les investisseurs de long terme. Le groupe Thales évolue dans des secteurs stratégiques portés par des tendances structurelles durables comme le réarmement de l'Europe, la montée en puissance des technologies de défense, ou encore la sécurisation des infrastructures critiques. Portée par une croissance robuste, une rentabilité en progression et un carnet de commandes solide, la société dispose d'un profil fondamental rassurant.

Toutefois, au regard de la valorisation actuelle de l'action Thales en Bourse, il convient de ne pas se précipiter. Un investissement dans l'action Thales en 2025 doit s'appuyer sur une stratégie d'entrée réfléchie, en ciblant idéalement des niveaux techniques clés pour optimiser son point d'achat. L'action Thales est intéressante, mais l'approche doit rester disciplinée, notamment en intégrant des objectifs de cours, des niveaux de support et un horizon d'investissement cohérent avec votre profil de risque.

