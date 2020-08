Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Partenariat Saur-Derichebourg dans les métiers de l'eau et l'assainissement Reuters • 06/08/2020 à 18:02









PARIS, 6 août (Reuters) - Saur et Derichebourg DBG.PA ont annoncé jeudi dans un communiqué : * UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AUTOUR DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES MÉTIERS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT * DERICHEBOURG, VIA SA FILIALE DERICHEBOURG EXPANSION, RÉALISE CE JOUR LA CESSION AU GROUPE SAUR DE 51 % DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DERICHEBOURG AQUA (QUI DÉTIENT LA SOCIÉTÉ DERICHEBOURG AQUA OCÉAN INDIEN) * CETTE CESSION INTERVIENT DANS LE CADRE DE LA CONCLUSION D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES DEUX GROUPES, QUI VISE AU DÉVELOPPEMENT RÉCIPROQUE DE LEURS ACTIVITÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DBG.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris 0.00%