Partenariat renforcé de Turkish Airlines avec Airbus et Rolls Royce

La compagnie nationale turque Turkish Airlines a signé lundi en grande pompe un accord de partenariat renforcé avec l’avionneur européen Airbus et le britannique Rolls Royce pour la production de composants en Turquie.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Turkish Airlines, qui a confirmé en décembre la commande de 233 Airbus supplémentaires pour sa flotte, souhaite ainsi "approfondir sa coopération avec Airbus" grâce à ce Programme stratégique renforcé STEP (Strategic TÜrkiye Enhanced Programme), a indiqué devant la presse à Istanbul son président Ahmet Bolat.

"Compte tenu des développements rapides de la technologie, (cet accord) marque nos efforts pour faire des compagnies turques des fournisseurs potentiels, en lien étroit avec Airbus" a-t-il poursuivi.

Aucun des partenaires n'a confirmé le montant de cet accord, mais le patron d'Airbus Guillaume Faury a indiqué que la valeur créée serait, "à terme, de l'ordre" des 20 milliards de dollars avancés par la presse.

"Chaque Airbus que nous livrons en Asie ou aux États-Unis contient déjà des composants fabriqués en Turquie", a insisté M. Faury, rappelant qu'au cours des 20 dernières années, l'avionneur européen avait soutenu directement ou non 3.500 emplois dans le pays et qu'il avait "investi 4 milliards de dollars", qu'il comptait porter à "six ou sept milliards d'ici 2030".

"Nous voulons faire de la Turquie un centre mondial de l'industrie aérospatiale dans les quinze prochaines années" a-t-il insisté devant les ministres turcs des Transports, du Commerce et de l'Industrie.

"C'est un accord fondé sur la compétitivité, l'innovation, l'éducation" a encore assuré M. Faury en insistant aussi sur la nécessité de développer une aviation "décarbonée", grâce à des usines plus efficace en matière d'énergie".

Pour Rolls Royce, son président Tufan Erginbilgiç a rappelé les liens anciens du fabricant de moteurs avec la Turquie, dont il détient la double nationalité avec la britannique, à la fois pour la production la maintenance et la réparation.

Turkish Airlines est devenue en quelques années l'une des principales compagnies aériennes au monde, desservant 346 destinations dans 130 pays, notamment depuis l'aéroport international d'Istanbul.