Partenariat entre Orange et Eutelsat en Afrique et au Moyen-Orient

(AOF) - Orange Afrique et Moyen-Orient et Eutelsat annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de l’internet par satellite en Afrique et au Moyen-Orient. Il vise à connecter les zones isolées avec un accès haut débit, renforçant ainsi l'inclusion numérique dans la région. Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Orange utilisera le satellite Eutelsat Konnect, qui offre une technologie de pointe en haut débit, pour fournir un accès Internet fiable et accessible aussi bien aux particuliers (B2C) qu'aux entreprises (B2B).

Dans un premier temps, le déploiement concernera la Jordanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo, avec l'objectif de l'étendre progressivement à tous les pays de la région.