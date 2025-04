Partenariat entre Canal + et Air France

(AOF) - Canal + et Air France ont conclu un partenariat inédit dans le cadre du festival Canneseries qui s'ouvre ce jeudi. À compter du 1er mai 2025, la compagnie proposera sur tous ses vols long-courriers un accès privilégié à une sélection de programmes de la chaîne cryptée. Au total, une centaine de programmes seront accessibles au lancement en version française, sous-titrés et adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette sélection sera renouvelée au rythme de vingt nouveaux contenus chaque mois.

"Nous sommes particulièrement honorés qu'Air France ait choisi Canal + pour créer son tout premier et unique espace dédié à un média, renforçant ainsi notre engagement à faire rayonner la création audiovisuelle française, et bientôt africaine, à travers le monde", a déclaré Christophe Pinard-Legry, Directeur Général de Canal + France en charge du Business.