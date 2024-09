Partenariat entre Blackstone et Generali en France

(AOF) - Blackstone a dévoilé un partenariat avec l'assureur italien Generali pour offrir des opportunités d'investissement en dette privée aux investisseurs particuliers, via les banques et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Les 2 partenaires précisent que Blackstone Crédit Privé Europe est une stratégie investissant dans la dette privée de grandes entreprises européennes. Cette stratégie perpétuelle et semi-liquide est accessible aux particuliers via l’assurance-vie française.

" Le marché français présente d'immenses opportunités et est un moteur clé de notre croissance européenne. Ce partenariat renforce notre confiance en la France en tant que destination privilégiée pour l'investissement. " a déclaré Anthony Guerra, directeur Blackstone Private Wealth Solutions France, Benelux & Monaco.

Corentin Favennec, directeur des partenariats de Generali Patrimoine, a déclaré : " Generali déploie depuis de nombreuses années une stratégie de diversification de son offre notamment via les actifs réels, ceci afin de servir au mieux ses partenaires CGP, bancaires et digitaux. Le partenariat avec Blackstone et le référencement du fonds Blackstone Crédit Privé Europe s'inscrivent pleinement dans cette stratégie afin de proposer à nos partenaires et à leurs clients l'une des offres les plus riches du marché. "