Partenariat entre AT&T et American Airlines

(AOF) - AT&T et American Airlines ont annoncé avoir formé un partenariat pour proposer un service Wi-Fi gratuit à leurs clients pendant les vols. A partir de janvier 2026, la compagnie aérienne proposera le service sur tous les avions équipés de la connectivité satellite Viasat et Intelsat, soit environ 90 % de sa flotte. Ce qui représente plus de deux millions de vols par an.

American Airlines est la dernière des trois plus grandes compagnies aériennes internationales américaines à annoncer des projets de wifi gratuit à bord.