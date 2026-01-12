 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Partenariat entre Apple et Google, qui va fournir son IA Gemini pour actualiser l'assistant Siri
information fournie par AFP 12/01/2026 à 19:28

Lancé en 2011 par Apple, Siri a été l'un des premiers assistants vocaux IA, mais ses capacités actuelles sont aujourd'hui jugées très insuffisantes ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Lancé en 2011 par Apple, Siri a été l'un des premiers assistants vocaux IA, mais ses capacités actuelles sont aujourd'hui jugées très insuffisantes ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Apple a conclu un partenariat pluri-annuel avec Google, qui va fournir au fabricant de l'iPhone ses modèles d'intelligence artificielle (IA) générative Gemini pour améliorer ses fonctionnalités d'IA, notamment une version renouvelée de l'assistant vocal Siri, selon une déclaration conjointe lundi.

Cet accord doit permettre à la marque à la pomme de se relancer dans la course à l'IA, dont elle apparaît actuellement comme l'un des grands retardataires, notamment face à son concurrent Samsung.

L'annonce a permis à Google de franchir brièvement le seuil symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street, avant de se replier. Vers 18H10 GMT, le titre Google prenait 0,51% tandis qu'Apple s'octroyait 0,67%.

"Après un examen minutieux, Apple a conclu que la technologie IA de Google offrait la meilleure base aux modèles d'Apple", ont indiqué les deux entreprises.

Depuis la présentation de son nouveau logiciel d'IA générative Apple Intelligence, en juin 2024, Apple intègre progressivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle à son produit vedette, l'iPhone, mais à un rythme jugé insuffisant par les marchés.

Le groupe de Cupertino (Californie) a notamment repoussé à 2026 l'activation du nouveau Siri, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, qui avait fait état du partenariat avec Google dès novembre, évoquant même 2027.

Lancé en 2011, Siri a été l'un des premiers assistants vocaux IA, mais ses capacités actuelles sont aujourd'hui jugées très insuffisantes par rapport à des produits équivalents.

Début décembre, Apple a annoncé le départ de son responsable IA depuis 2018, John Giannandrea, remplacé par Amar Subramanya, ancien de Microsoft et Google, un signal fort de la refonte des activités d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise.

Jusqu'ici, le retard pris par Apple dans le déploiment de l'IA dans ses produits n'a pas pénalisé le chiffre d'affaires du groupe.

Au dernier trimestre, le quatrième de son exercice comptable décalé (clôturé en septembre), les ventes d'iPhone ont déçu, mais le mauvais chiffre a été attribué à des capacités de production insuffisantes et non à un désamour de certains consommateurs.

Les premières données ont montré que l'iPhone 17, mis sur le marché en septembre, était un succès pour la plupart des déclinaisons, à l'exception du Air, téléphone ultra-mince.

Egalement perçu, aux débuts de ChatGPT, comme un mauvais élève de l'IA, Google a lui totalement redressé sa trajectoire au point d'apparaître désormais comme un des géants les mieux positionnés dans cette nouvelle ère.

Il a révélé, mi-novembre, que son assistant d'IA Gemini comptait désormais plus de 650 millions d'utilisateurs mensuels.

Apple
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

APPLE
261,0000 USD NASDAQ +0,63%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Bouygues se réorganise pour accélérer son développement dans la construction
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 19:38 

    Le géant français de la construction Bouygues a annoncé lundi le regroupement depuis le 1er janvier dernier de ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier au sein d'une nouvelle division "construction" afin d'accélérer son développement et ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Airbus a livré 793 avions en 2025 conformément à ses prévisions récentes
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 19:22 

    Airbus a livré 793 avions commerciaux en 2025, conformément à ses récentes prévisions, en hausse de 4% par rapport à l'année d'avant, mais reste bien en deçà de 2019, année référence avant le Covid-19. Début décembre, l'avionneur européen s'est résigné à réviser ... Lire la suite

  • ( AFP / VALERIE MACON )
    Paramount Skydance saisit la justice contre Warner Bros Discovery
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 19:20 

    Paramount Skydance a saisi la justice américaine pour obtenir que Warner Bros Discovery (WBD) diffuse à ses actionnaires certaines informations relatives à son rachat, estimant que son conseil d'administration a une communication biaisée favorable à Netflix, selon ... Lire la suite

  • Le régulateur britannique de la sécurité sur internet a annoncé lundi l'ouverture d'une "enquête formelle" visant le réseau social X "concernant des images à caractère sexuel diffusées" par son assistant d'intelligence artificielle Grok ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Images à caractère sexuel: Grok dans le viseur de Londres
    information fournie par AFP 12.01.2026 19:01 

    Londres a durci le ton lundi contre le réseau social X d'Elon Musk, avec l'ouverture d'une enquête sur les images à caractère sexuel générées par son intelligence artificielle Grok, à l'origine d'un tollé mondial, qui pourrait déboucher sur un blocage de la plateforme ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank