Parsons obtient un siège sur le contrat de l'agence de défense antimissile d'une valeur pouvant atteindre 151 milliards de dollars ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour préciser que Parsons a obtenu un siège sur le contrat, et non le contrat complet, dans le titre et le deuxième point)

22 décembre - ** Les actions de Parsons Corp PSN.N augmentent de près de 9 % à 68 $ dans les échanges après bourse

** La société obtient un siège sur le contrat SHIELD de la Missile Defense Agency, d'une valeur maximale de 151 milliards de dollars

** Le contrat vise à accélérer la fourniture de capacités avancées au combattant avec une rapidité et une agilité accrues - PSN

** Onze des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 87,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, les actions étaient en baisse de 32,6 % depuis le début de l'année