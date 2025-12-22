 Aller au contenu principal
Parsons obtient un contrat d'agence de défense antimissile d'une valeur de 151 milliards de dollars ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de Parsons Corp PSN.N augmentent de près de 9 % pour atteindre 68 dollars dans les échanges après bourse

** Parsons obtient le contrat SHIELD de la Missile Defense Agency, d'une valeur maximale de 151 milliards de dollars

** Le contrat vise à accélérer la fourniture de capacités avancées au combattant avec une rapidité et une agilité accrues - PSN

** Onze des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 87,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, les actions étaient en baisse de 32,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PARSONS
62,180 USD NYSE +1,32%
