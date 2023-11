Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parrot: reprise de la croissance attendue début 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 12:28









(CercleFinance.com) - Parrot a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,1 millions d'euros au 3ème trimestre, en recul de 31% d'une année sur l'autre du fait d'une base de comparaison jugée défavorable.



Sur neuf mois, le chiffre d'affaires du spécialiste des microdrones professionnels s'inscrit en recul de 11%, à 46,7 millions d'euros, du fait de décalages de commandes et de livraisons significatives d'équipements.



Le groupe a par ailleurs réaffirmés ses perspectives annuelles communiquées le mois dernier, à savoir un chiffre d'affaires d'au moins 60 millions d'euros, contre 71,9 millions en 2022, soit une baisse d'environ 16%.



Dans son communiqué, le groupe rappelle avoir pris des mesures afin de réduire sa consommation de trésorerie, dans l'attente d'une reprise de sa croissance, attendue au 1er semestre 2024.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Parrot s'adjugeait plus de 3% jeudi suite à ces annonces.





