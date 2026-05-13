PARROT : PARROT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 3 JUIN 2026 - Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 13 mai 2026 à 18h00 CET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 3 JUIN 2026

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)

Les actionnaires de Parrot sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le mercredi 3 juin 2026, à 9 heures, au siège social de la Société, 174-178, quai de Jemmapes – 75010 Paris.

L'avis préalable de réunion de l'Assemblée Générale Mixte et l'avis de convocation sont publiés au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) respectivement le 27 avril et le 13 mai 2026.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page : https://www.parrot.com/fr/corporate/assemblees-generales .

Tout actionnaire a le droit d'assister à l'Assemblée générale et de participer aux délibérations dans les

conditions décrites ci-après :

soit en y assistant,

soit en s'y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou par le Président de l'Assemblée générale,

soit en votant par correspondance, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de sa qualité.

Conformément aux articles L.22-10-38-1 et R.22-10- 29-1 du Code de commerce, l'Assemblée générale sera retransmise en direct (en français) à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission.

Le lien de retransmission en direct de l'assemblée générale mixte sera transmis le jour de l'assemblée générale par email aux actionnaires qui en auront fait préalablement la demande en envoyant un message à l'adresse ag@parrot.com accompagné des documents justificatifs suivants :

une attestation d'inscription en compte au cinquième jour ouvré précédent l'assemblée générale (soit le 27 mai 2026) ;

une copie de leur pièce d'identité.

L'enregistrement de l'Assemblée générale sera également consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'Assemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.

Prochains rendez-vous financiers

Activité du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026 après bourse

Assemblée Générale Mixte : mercredi 3 juin 2026 à 9h00

Résultats du 1 er semestre 2026 : vendredi 31 juillet 2026 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de microdrones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de microdrones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne et en Italie, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

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