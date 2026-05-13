PARROT : Parrot ANAFI UKR choisi pour une intégration dans le cadre d'un important programme européen de véhicules blindés

Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, annonce aujourd'hui que son micro-drone ANAFI UKR a été sélectionné pour être intégré à des plateformes blindées dans le cadre d'un important programme européen de véhicules blindés. Cette sélection s'inscrit dans le prolongement d'une relation établie en 2020, dans le cadre d'un précédent appel d'offres remporté par Parrot auprès de cette même force de défense. Pour cette nouvelle attribution, 250 ANAFI UKR ont été livrés à ce jour. 175 systèmes supplémentaires seront expédiés au deuxième trimestre 2026 , avec la possibilité de livraisons additionnelles en 2026 ainsi que de nouvelles commandes dans le cadre de ce programme d'une durée de 10 ans .

Cette sélection répond au besoin du client de disposer d'une capacité souveraine de reconnaissance aérienne, mobile et rapidement déployable, afin d'améliorer la connaissance de la situation dans des environnements opérationnels complexes. Directement intégré aux systèmes de véhicules blindés, ANAFI UKR soutiendra les missions tactiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de protection des forces et de reconnaissance d'itinéraires, tout en limitant l'exposition du personnel en première ligne.

Ce nouveau succès s'inscrit dans la continuité de l'expérience acquise par Parrot dans les programmes d'acquisition de défense exigeants, où la performance opérationnelle, la sécurité des données et la souplesse d'intégration sont des critères déterminants. Dans de précédents appels d'offres, cette même force armée avait déjà retenu les solutions micro-drones de Parrot face à des offres concurrentes pour doter ses unités de capacités ISR modernes, soulignant la maturité et la valeur opérationnelle de ses systèmes.

ANAFI UKR, conçu pour les environnements opérationnels modernes et contestés

ANAFI UKR a été conçu pour répondre aux exigences des missions actuelles de défense et de sécurité, en emploi embarqué comme débarqué. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

des communications sécurisées et une gestion des données renforcée en matière de cybersécurité, répondant à des exigences élevées pour les opérations de défense ;

une navigation autonome résiliente dans des environnements électromagnétiques contestés, y compris en cas de dégradation des conditions GNSS ;

une intelligence artificielle embarquée pour la détection, la classification et le suivi en temps réel, contribuant à réduire la charge opérateur et à accélérer la prise de décision ;

un format compact et léger, optimisé pour un déploiement rapide ;

une forte résilience environnementale et une fiabilité opérationnelle dans des conditions variées.

En permettant aux équipages de véhicules blindés de déployer ANAFI UKR de manière fluide dans le cadre de leurs procédures opérationnelles existantes, le système fournit, au plus près du besoin, une capacité ISR aérienne quasi immédiate, renforçant la connaissance tactique de la situation et favorisant une prise de décision plus rapide et mieux informée.

Chris Roberts, Senior Vice President et Chief Revenue Officer de Parrot, a commenté : « Les forces engagées en première ligne ont aujourd'hui besoin de capacités ISR résilientes et souveraines, pouvant s'intégrer de manière organique à leurs plateformes. La sélection d'ANAFI UKR dans le cadre de ce programme européen de véhicules blindés souligne la valeur d'un micro-drone ISR conçu en Europe, reposant sur une propriété intellectuelle détenue en Europe et sur des technologies clés maîtrisées, capable de fournir une reconnaissance aérienne sécurisée, fiable et rapidement déployable, adaptée aux exigences du champ de bataille moderne. » .

À PROPOS DE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

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