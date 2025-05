Parrot: le titre monte après un 1er trimestre 'dynamique' information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Parrot a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 17% au titre de son premier trimestre, dont une croissance de 18% à taux de change constants, dans la continuité de ses bonnes performances enregistrées l'an dernier.



Le groupe indique avoir généré sur les trois premiers mois de l'exercice des revenus de 18,4 millions d'euros, à comparer avec 15,8 millions sur la même période de 2024.



Dans un communiqué, Parrot explique que l'innovation dans les microdrones de nouvelle génération et l'élargissement des usages de la photogrammétrie ont soutenu son activité, tout particulièrement à l'international.



Au 1er trimestre, la division de microdrones professionnels a signé une croissance de 13% (+14% à taux de change constant) à 10,5 millions d'euros, soit 57% du chiffre d'affaires total.



La branche de photogrammétrie (captations aériennes) a quant à elle progressé de 22% (+20% à taux de change constant) avec un chiffre d'affaires de 7,9 millions, soit 43% du chiffre d'affaires du groupe.



Après ce 1er trimestre jugé 'dynamique' Parrot indique que sa croissance du 2ème trimestre 2025 devrait rester positive, mais à un rythme plus modéré, dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.



Le groupe se dit par ailleurs 'en ligne' avec son objectif de s'inscrire dans une trajectoire de profitabilité en 2025.



Grâce à un chiffre d'affaires en hausse de 20% l'an dernier, la société avait ramené sa perte opérationnelle autour de sept millions d'euros en 2024, contre -30 millions un an plus tôt.



Suite à toutes ces annonces, l'action s'octroyait une progression de plus de 9% jeudi en Bourse de Paris, signant l'une des meilleures performances du marché. Ses gains depuis le début de l'année atteignant 158%.





