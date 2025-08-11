 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Parrot: la CDC passe sous les 5%
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 08:52

(Zonebourse.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 août, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Parrot et détenir 4,99% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société et d'une cession d'actions Parrot sur le marché. À cette occasion, Bpifrance Participations a franchi en baisse les mêmes seuils.

PARROT
8,1200 EUR Euronext Paris -4,47%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

