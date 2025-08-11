Parrot: la CDC passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 08:52









(Zonebourse.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 août, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Parrot et détenir 4,99% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société et d'une cession d'actions Parrot sur le marché. À cette occasion, Bpifrance Participations a franchi en baisse les mêmes seuils.





Valeurs associées PARROT 8,1200 EUR Euronext Paris -4,47%