Parker Hannifin rachète Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin d'étendre ses activités sur le marché de l'après-vente

Parker Hannifin PH.N a déclaré mardi qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquides Filtration Group au groupe privé Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché de l'après-vente.

Le marché de l'après-vente fait référence aux ventes de pièces de rechange et de produits d'entretien après la vente de l'équipement d'origine, fournissant des flux de revenus récurrents aux fournisseurs industriels à la recherche de revenus stables et à plus forte marge.

Le groupe Filtration, qui s'adresse aux marchés de l'industrie, de l'automobile et des systèmes de chauffage et de refroidissement, réalise environ 85 % de son chiffre d'affaires sur le marché de l'après-vente et prévoit un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 2025.

Le segment "filtration et matériaux d'ingénierie" de Parker a généré un chiffre d'affaires de 5,81 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 et a représenté 42,5 % du chiffre d'affaires total, soit la part la plus importante de ses activités.

L'opération devrait être financée par de nouvelles dettes et des liquidités, a déclaré Parker Hannifin, ajoutant qu'elle devrait être finalisée dans un délai de six à douze mois.

Le prix d'achat en espèces représente 19,6 fois le bénéfice de base ajusté estimé de Filtration Group pour l'année civile 2025, ou 13,4 fois si l'on tient compte des synergies de coûts attendues, a ajouté la société industrielle.

Parker estime que les synergies de coûts avant impôts s'élèveront à environ 220 millions de dollars d'ici la fin de la troisième année suivant la clôture de la transaction.

D'ici cinq ans, elles devraient contribuer à la croissance organique, aux marges et aux bénéfices ajustés de Parker, et générer un rendement en espèces à un chiffre élevé sur le capital investi.

"Cette acquisition donnera naissance à l'une des plus grandes entreprises mondiales de filtration industrielle", a déclaré Jenny Parmentier, directrice générale de Parker Hannifin.

Au début de l'année, Parker a déclaré qu'il achèterait Curtis Instruments pour 1 milliard de dollars, qui conçoit et fabrique des pièces pour véhicules, afin de compléter son portefeuille de moteurs et de commandes de mouvement.