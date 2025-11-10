Parker-Hannifin est en pourparlers pour racheter Filtration Group dans le cadre d'une transaction évaluée à 9 milliards de dollars, selon Bloomberg News

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant d'équipements industriels et aérospatiaux Parker-Hannifin PH.N est en pourparlers pour racheter Filtration Group à Madison Industries dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 9 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, bien qu'aucun accord final n'ait encore été conclu, selon le rapport. Le calendrier reste incertain et un autre soumissionnaire potentiel pourrait encore se manifester.

Parker-Hannifin et Madison Industries n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Filtration Group, qui fabrique des filtres pour l'industrie et l'automobile, ainsi que pour les systèmes de chauffage et de refroidissement, emploie plus de 7 000 personnes dans le monde.

Sa société mère, Madison Industries, a déclaré en septembre qu'elle étudiait la possibilité de vendre l'entreprise.