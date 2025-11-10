Parker-Hannifin est en pourparlers pour acheter Filtration Group pour environ 9 milliards de dollars, selon Bloomberg News

Le fabricant d'équipements industriels et aérospatiaux Parker-Hannifin PH.N est en pourparlers pour racheter Filtration Group à Madison Industries dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 9 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.