Parker-Hannifin est en pourparlers pour acheter Filtration Group pour environ 9 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant d'équipements industriels et aérospatiaux Parker-Hannifin PH.N est en pourparlers pour racheter Filtration Group à Madison Industries dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 9 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer