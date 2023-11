Paris: Xavier Niel, Nvidia et la recherche au menu d'une conférence sur l'IA

Xavier Niel, propriétaire du groupe technologique Iliad, inaugure vendredi sa première conférence européenne sur l'intelligence artificielle (IA), avec notamment la présence du patron du géant américain Nvidia, Jensen Huang, à Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, à Paris.

Avec ses micro-processeurs et cartes graphiques (GPU en anglais) très prisés par le secteur de la tech, Nvidia s'est imposé comme l'un des acteurs centraux de l'intelligence artificielle depuis le boom de l'IA générative et le lancement en fanfare de ChatGPT.

Organisé par Scaleway, la filiale de fournisseur de services d'informatique dématérialisée (cloud) d'Iliad, la conférence prévoit, comme autre invité de marque, l'ancien patron de Google Eric Schmidt.

Des représentants des start-ups européennes les plus en vues -- comme Mistral AI, jeune pousse française créée par des pointures du secteur qui a enregistré en juin une levée de fonds de 105 millions d'euros, ou Hugging Face -- seront également présents pour participer à plusieurs table-rondes.

Parmi les thèmes qui seront abordés: l'enjeu de la régulation de l'IA, alors qu'un projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) fait toujours l'objet de négociations, ou encore ses différentes applications possibles.

A cette occasion, Xavier Niel et ses partenaires prévoient aussi de dévoiler les noms de l'équipe du laboratoire de recherche d'excellence en IA à Paris, déjà doté de "plus de 100 millions d'euros", que le dirigeant a lancé avec pour mission la construction et la démocratisation d'une "intelligence artificielle générale".

"C'est essentiel de disposer en Europe d'une IA non soumise à des législations extra-européennes, transparentes, s'appuyant sur l'open source et qui soit mise à disposition des entreprises et citoyens européens", a indiqué Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, à quelques journalistes.

"On a vocation à être rejoint par d'autres donateurs. C'est une entité à but non lucratif qui bénéficiera d'un investissement massif de mécènes", a-t-il ajouté.

Afin d'atteindre cet objectif, Iliad a acquis un supercalculateur auprès de Nvidia pour doter sa filiale Scaleway de "la plus grande puissance de calcul" du continent.

Cet investissement s'inscrit dans un paquet global d'"investissements stratégiques" dans l'IA, estimés "autour de 200 millions d'euros" par Xavier Niel.