Paris: termine quasi stables, dégradation des taux

(CercleFinance.com) - Le CAC40 s'est assoupi peu après l'heure du déjeuner. Son score est resté figé pendant plusieurs heures vers -0,3% (score identique pour l'Euro-Stoxx50), le tout dans des volumes squelettiques (2,4MdsE). Il termine cette journée proche de l'équilibre vers 7791Pts.



Et cela ne s'est pas amélioré avec l'ouverture de Wall Street qui évolue sans direction depuis 15H30: le Dow Jones s'effrite de -0,1%, le Nasdaq gagne 0,3%, le S&P500 ne va nulle part mais reste 'accroché' aux 6.000Pts... ce qui est assez prévisible en l'absence d'indicateurs économiques majeurs, dans un marché déserté en raison de la Pentecôte.



Il manque évidemment de 'market movers' pour permettre aux indices new-yorkais de dépasser leurs meilleurs niveaux en trois mois, avec un S&P 500 qui reprend son souffle à 2% de son record historique du mois de février dernier.



Ces performances traduisent la résilience des marchés financiers, qui semblent avoir désormais digéré le choc initial provoqué par les menaces tarifaires américaines.



La Chine a autorisé certains de ses groupes miniers à réexporter des terres rares à l'attention des 3 principaux constructeurs automobiles américains, ce qui a été perçu comme un signe de détente (la réciproque n'est pas vraie côté Maison Blanche avec le maintien des embargos sur certaines catégories de semi-conducteurs).



Le risque que ces surtaxes pèsent lourdement sur l'économie mondiale s'est partiellement estompé, bon nombre d'entre elles ayant été repoussées alors que Washington affirme que les négociations avancent avec l'Europe.



Pour autant, les analystes soulignent que des risques importants subsistent, au premier rang desquels la perspective d'un net ralentissement de l'activité mondiale, alimenté par l'incertitude persistante autour de la politique commerciale de l'administration Trump.



Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM prévient que 'la valorisation actuelle des marchés rend difficile une poursuite de l'expansion des multiples alors même que les estimations de bénéfices sont actuellement révisées à la baisse et que les perspectives de croissance du PIB continuent de se dégrader'.



'Dans un contexte de révisions à la baisse des perspectives de croissance des bénéfices des entreprises, les niveaux de valorisation et de prime de risque offrent un potentiel limité d'absorption de mauvaises nouvelles, ce qui rend le profil rendement-risque des actifs risqués asymétrique pour les prochains mois', renchérit Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC.



L'analyste fait valoir que les marchés d'actions américains ont désormais renoué avec un PER de 22 fois les bénéfices attendus en 2025, sensiblement supérieur à leur moyenne de long terme.



Sur le Vieux Continent, les marchés boursier affichent pour leur part des niveaux de valorisation légèrement supérieurs à leur moyenne de long terme, ajoute le professionnel.



Au cours de la semaine qui débute, relativement peu chargée en statistiques, l'attention des investisseurs se portera surtout sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, attendus mercredi.



En attendant, et après la sévère dégradation des marchés obligataires survenue vendredi sur les T-Bonds (+10 à +11Pts sur les maturités longues), le '10 ans' se détend un peu (-1,6Pt vers 4,497%), le '30 ans' continue de glisser avec +1,5Pts vers 4,980%, le '2 ans' efface -2,1Pts vers 4,021%.



En Europe, nos OAT et les Bunds se dégradent de +1,2Pts à respectivement 3,246% et 2,575%.



Le Dollar se fige vers 1,1400E, le pétrole s'effrite de -0,5% vers 66,3$, l'argent poursuit son rallye avec un nouveau record à 36,7$/Oz.



Hormis les stocks des grossistes américaines, une statistique relativement secondaire, aucun indicateur majeur ne figurait à l'agenda ce lundi.





