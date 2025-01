Paris: séance calme en perspective, Wall Street fermée information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 7455 points, malgré Teleperformance qui s'arroge 4% devant Safran (+1,4%). En revanche, le secteur auto apparaît en berne avec -1,9% pour Renault, -1,8% pour Michelin et -1,4% pour Stellantis.



La séance s'annonce plutôt calme en raison de la fermeture de Wall Street pour la journée de deuil national observée aux Etats-Unis en l'honneur du président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans.



L'absence des investisseurs américains devrait limiter les mouvements sur l'ensemble des marchés et inciter les investisseurs à une relative prudence.

D'ailleurs, le courant porteur qui dominait à Paris depuis le début de l'année s'est essoufflé hier du fait des hésitations manifestées par les actions américaines sur fond d'inquiétudes d'une nouvelle guerre commerciale.



D'après CNN, Donald Trump aurait en effet l'intention de déclarer une urgence économique nationale en vue de mettre rapidement en place son projet de 'droits de douane universels' visant à réduire le déficit commercial du pays.



Notons que le récent repli de l'euro pourrait également stimuler la tendance en offrant des opportunités pour se positionner sur les valeurs les plus tournées vers l'export.



Le climat général reste en effet défavorable à la monnaie unique, entre incertitude politique et croissance en berne, deux facteurs qui plaident pour un soutien monétaire supplémentaire de la part de la BCE.



Sur le marché des changes, l'euro se stabilise ce matin autour de 1,031$/E après avoir atteint la semaine passée un nouveau plancher de près de trois ans face au billet vert, à 1,0265.



Par ailleurs, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a pas eu d'impact sur la séance.



Selon ces 'minutes', les décideurs de la banque centrale estiment que les risques entourant un réveil de l'inflation se sont accrus, justifiant une approche prudente dans les décisions de politique monétaire au cours des prochains trimestres.



Sur le front des statistiques, après un repli de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -1%), la production industrielle allemande a rebondi de 1,5% en novembre, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Par ailleurs, la balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 19,7 milliards d'euros en novembre, à comparer à un surplus commercial de 13,4 milliards enregistré le mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Orientés en forte hausse hier, les rendements des emprunts d'Etat de référence aux Etats-Unis se sont stabilisés en fin de séance, avec un papier à dix ans qui se détendait un peu à 4,69%.



Le mouvement reste le même sur le marché européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans se dégrade à 2,52% tandis que l'OAT française à même échéance se tend à 3,39%, donnant un écart de 87 points de base.



Enfin, à Londres, le prix de baril de brut recule de 0,2%, à 76$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus indique avoir reçu de la part de la compagnie taiwanaise Starlux Airlines une commande ferme pour cinq avions-cargos A350F supplémentaires, doublant ainsi la commande initiale passée l'année dernière pour cet appareil en développement.



Sanofi annonce que la nouvelle formulation sous-cutanée de son Sarclisa a satisfait aux co-critères d'évaluation primaires de l'étude de phase III IRAKLIA dans le myélome multiple réfractaire ou en rechute.





