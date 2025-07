Paris: retombe à 7800 points après une envolée de courte durée information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 17:58









(Zonebourse.com) - L'euphorie du début de séance (+1,1% vers 7930 pts) est déjà oubliée : l'indice parisien achève la journée sur une perte de 0,43%, à 7800 points, freiné par Eurofins Scientific (-4,8%), Thales (-4,3%) ou encore Pernod Ricard (-3,5%).



L'Euro-Stoxx50 recule de 0,3% tandis que le DAX lâche près de 1,1% après la signature de l'accord commercial entre Bruxelles et Washington. Si le Vieux Continent échappe tau scénario catastrophe des 30% - voire 50% - de droits de douane, la pilule reste dure à avaler. Celle-ci a pris la forme d'un taux unique de droits de douane de 15 % sur la grande majorité des exportations de l'UE (contre entre 2,5% et 5% au maximum précédemment).



Ce taux s'appliquera à la plupart des secteurs, de l'automobile aux semi-conducteurs en passant par les produits pharmaceutiques, même si certains produits stratégiques dans l'aéronautique, les spiritueux, les ressources naturelles ou les matières premières critiques (utiles à l'économie américaine, bien entendu), en seront, eux, exemptés.



Bruxelles s'est par ailleurs engagée à acheter aux États-Unis pour 750 milliards de dollars d'énergie (GNL) et à augmenter de 600 milliards de dollars ses investissements aux États-Unis, tout en supprimant l'intégralité des droits de douane sur les importations américaines...



Certains analystes saluent toutefois la fin de la période d'incertitude qui pesait depuis de longs mois sur les questions commerciales.



'Ce taux de 15 % est équivalent à celui du Japon et bien inférieur à celui imposé à la Chine ce qui devrait offrir une stabilité bienvenue aux entreprises européennes', estime ainsi Joachim Klement, chez Panmure Liberum.



'Cela signifie que les exportateurs européens pourraient même gagner aux États-Unis des parts de marché sur leurs concurrents chinois, qui sont présents sur le sol américain, pénalisés par des taxes plus lourdes', poursuit l'analyste.

Outre-Atlantique, le S&P500 et le Dow Jones évoluent pour le moment à l'équilibre tandis que le Nasdaq grappille 0,2%.



Du côté des banques centrales, la Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés ce mercredi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.



Bon nombre d'intervenants espèrent cependant que la tonalité de son communiqué ouvre la voie à une reprise de ses mesures d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.



Selon le ton qu'adoptera la banque centrale et les perspectives qu'elle dévoilera, certains investisseurs redoutent un été potentiellement volatil.



En attendant, les T-Bonds US pâtissent du 'risk-on' qui se perpétue à Wall Street et le '10 ans' affiche +2,5Pt à 4,410%, le '30 ans' +2,3Pts à 4,952%.

En Europe, le Bund efface -3,5Pts à 2,682%, nos OAT -4,4Pts à 3,3440%, les BTP italiens -6,5Pts à 3,527%.



La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'enseignements, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.



La semaine sera particulièrement chargée aux États-Unis avec environ 164 sociétés du S&P 500, dont neuf composantes du Dow Jones, qui publieront cette semaine, dont Meta et Microsoft mercredi soir, puis Apple et Amazon jeudi.



Jusqu'à présent, 80 % des entreprises américaines ont fait 'mieux que prévu' (grâce à la minoration systématiques des 'attentes', cette proportion de 4 sur 5 devient presque risible) durant cette saison des résultats, à comparer avec une moyenne de 78 % sur cinq ans et de 75 % sur dix ans.



En Europe, seules 47 % d'entre elles ont dépassé les attentes, une déception que les spécialistes attribuent au récent redressement de l'euro qui pénalise à la fois leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices.



Les marchés pourraient néanmoins rester prudents, sachant que l'arrivée à échéance vendredi de la date butoir du 1er août pour l'entrée en vigueur des surtaxes douanières promises lors du 'Liberation Day' pourrait nuancer le récent optimisme des investisseurs sur les questions commerciales.



Dans cet état d'esprit, les investisseurs suivront également la reprise des négociations commerciales USA-Chine à Stockholm, qui devraient, selon toute vraisemblance, déboucher sur une nouvelle pause de 90 jours entre les deux premières puissances économiques mondiales.



Dans l'actualité des société tricolores, Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que MicroCarb, mission scientifique conjointe entre les agences spatiales britannique (UKSA) et française (CNES), a été lancée avec succès depuis Kourou.



La Société de Tayninh indique qu'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a signé un contrat pour la cession de sa participation, soit près de 97,7% du capital et des droits de vote, aux investisseurs Nuku Hiva Holding et Quatre Vingt Dix.



Bureau Veritas a annoncé lundi qu'il avait été choisi pour devenir le partenaire de vérification de l'indice de résilience des bâtiments (BRI), un projet conduit par une émanation de la Banque mondiale, sur les principaux marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie de l'Est et du Pacifique.





