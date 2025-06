Paris: reste proche des 7840 avant les décisions de la BCE information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse jeudi matin, à quelques heures de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait déboucher sur une huitième baisse de taux en moins d'un an. L'indice CAC 40 gagne 0,4% vers 7840 points.



Principal rendez-vous de la journée, la réunion de la BCE suscite depuis plusieurs semaines de grands espoirs dans un contexte économique qui apparaît de plus en plus incertain.



La BCE annoncera, à 14h15, ses décisions en matière de politique monétaire avant la traditionnelle conférence de presse donnée par sa présidente Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Au vu des chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes publiés mardi et des indices PMI décevants parus hier, il ne fait guère de doute que l'institution annoncera une réduction de 25 points de base de ses principaux taux directeurs.



Toute la question est de savoir si l'autorité centrale adoptera un discours résolument accommodant, qui permettrait aux investisseurs d'envisager de nouvelles baisses de taux au cours des mois qui viennent.



'Il est probable que cette baisse ne soit pas la dernière du cycle, car les responsables monétaires devront sans doute soutenir davantage l'économie une fois les effets complets des changements de politique tarifaire américaine ressentis', explique Felix Feather, économiste chez Aberdeen.



Pour bon nombre d'analystes, le reflux de l'inflation - alimentée notamment par la baisse des prix du pétrole - et le renchérissement de l'euro vont permettre à la BCE de poursuivre son cycle de baisse de taux si nécessaire.



'Christine Lagarde, pourrait, selon nous, laisser entrevoir une pause monétaire en juillet, avant une réévaluation de la trajectoire en septembre', prédit François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



Le gérant dit s'attendre à ce que la présidente de la BCE conserve une approche prudente et dépendante des données économiques, notamment en raison des incertitudes massives causées par la politique commerciale américaine.



Reste à connaître la réaction des marchés, sachant que ceux-ci ont largement intégré le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire qui ramènerait le taux terminal à 1,75%, contre 2,25% actuellement.



A Wall Street aussi, les questions monétaires ont largement dominé les échanges hier suite à la publication d'indicateurs conjoncturels moins bons que prévu, témoignant d'un ralentissement de l'activité.



Ces mauvaises statistiques ont renforcé l'espoir de voir la Fed opter pour une nouvelle baisse de taux de 25 points, soit fin juillet, soit lors de sa réunion de la rentrée, avant une seconde réduction cet automne.



Portés par la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire, les indices new-yorkais ont majoritairement terminé la séance sur des scores positifs, quoique relativement anecdotiques, allant de 0,1% pour le S&P 500 à 0,3% pour le Nasdaq.



Sur fond d'espoirs d'assouplissement monétaire, les rendements obligataires repartent à la baisse, celui des Treasuries américains à dix ans perdant près de 10 points de base à 4,36%, un plus bas d'un mois.



Sur le marché des changes, l'euro est pratiquement inchangé autour de 1,1420 dollar, mais pourrait bien réagir aux annonces de la BCE en fonction de leur teneur et de leur ampleur.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent tiraillés entre tensions géopolitiques, inquiétudes sur la demande mondiale et perspective d'une hausse de la production des pays de l'Opep+.



Le prix du baril du Brent recule de 0,1% autour de 64,9 dollars tandis que le baril de brut léger (WTI) perd 0,3% à moins de 62,9 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.