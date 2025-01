Paris: reste proche des 7300 avant les statistiques US information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Après un gain de près de 0,2% vers 7394 pour démarrer 2025, le CAC40 débute la séance en baisse à l'ouverture vers 7340 (-0,7%), les investisseurs continuant de s'interroger sur les perspectives pour l'année qui commence.



'Alors que nous attendons avec impatience l'année à venir, il convient de se rappeler qu'aucune des cinq dernières années ne s'est exactement déroulée comme prévu dans la sphère macroéconomique', prévient Deutsche Bank.



Pour l'heure, la banque allemande met en avant les évènements politiques majeurs prévus pour le premier trimestre, à savoir l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier, ainsi que les élections législatives prévues en Allemagne le 23 février.



'Les banques centrales devraient rester sous les feux de la rampe en 2025', estime-t-elle en outre, notant que si la Fed et la BCE ont signalé que d'autres baisses de taux sont à venir, l'inflation reste légèrement supérieure à leurs objectifs.



'Il sera donc intéressant de voir si nous obtiendrons les baisses de taux supplémentaires que les marchés anticipent, ou si ce sera une autre année (comme pour les trois dernières) où les attentes du marché s'avéreront trop accommodantes', conclut Deutsche Bank.



Principale donnée de la séance, l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis -à paraitre en milieu d'après-midi- viendra corroborer ou au contraire contredire l'indice PMI de la veille, annoncé en léger repli à 49,4 pour le mois de décembre.



Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica fait part de l'acquisition de Pulse Audition, startup proposant des solutions de réduction du bruit et de rehaussement de la voix basés sur des algorithmes intégrant l'IA, destinées aux personnes malentendantes.



Le réassureur Scor annonce la finalisation de la cession de sa participation au capital de Humensis, neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France, à Huyghens de Participations, holding du groupe Albin Michel.





