Paris: repli anecdotique, Kering et Stellantis s'enfoncent

(CercleFinance.com) - Après avoir perdu près de 1% dans la matinée, la Bourse de Paris a effacé ses pertes en seconde partie de séance remontant même brièvement dans le vert avant d'achever la journée sur un repli anecdotique de 0,14%, à 7765, pénalisée par Kering (-3,1%) et Stellantis (-2,7%) notamment.



Outre-Atlantique, les Dow Jones, S&P500 et Nasdaq évoluent à proximité immédiate de leur point d'équilibre (+/-0.1%).



Sur le front des statistiques, les intervenants ont pris connaissance, à 14h30, des prix à la production aux Etats-Unis. Ceux-ci ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré de 0,1 point à 2,6% le mois dernier en données brutes, mais a au contraire ralenti (-0,2 point à 2,7%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré 248 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 2 juin, un chiffre inchangé par rapport à la semaine précédente (dont le chiffre a été révisé à la hausse de 247 à 248 000).



Si les marchés semblent désormais moins préoccupés par le choc tarifaire et la persistance de l'inflation, l'inquiétude grandit autour d'autres thématiques, comme la croissance mondiale ou la politique budgétaire.



'Des déficits élevés réduisent la marge de manoeuvre pour le soutien de l'économie en période difficile, ce qui accentue les risques économiques et renforce la dépendance à la politique monétaire des banques centrales', avertissaient récemment les équipes de Pimco.



Ce climat d'incertitude va probablement perdurer pendant l'été, avec la volatilité qui l'accompagne, sans compter d'éventuelles tensions sur les taux longs tant redoutées par les spécialistes.



Autre motif de prudence, les valorisations boursières restent élevées, et ce en dépit du ralentissement de la croissance des bénéfices des entreprises, préviennent les analystes.



'Des niveaux similaires ont précédé d'importantes corrections par le passé', rappelle-t-on chez Pimco.



Les variations sont un peu plus significatives sur le marché des changes où l'euro fuse à la hausse (de +0,75%) face au dollar pour flirter avec les 1,16$ et inscrire de nouveaux sommets depuis la fin 2021.



Selon les cambistes, le regain d'appétit pour la monnaie unique s'explique par la fin de l''exceptionnalisme américain', illustrée par la récente augmentation des flux de capitaux à destination de l'Europe.



Nette détente sur le front des rendements des emprunts d'Etat, celui des Treasuries à 10 ans efface -3,5Pts, s'établissant autour de 4,38%, le Bund de même échéance évolue à 2,48% (-5,5pts), l'OAT à 3,1830% (-4,5Pts), le BTP italien -4,2Pts à 3,4200.





Après leur flambée de la veille, due à la désescalade des tensions sino-américaines et à l'annonce d'une baisse des stocks de carburant aux Etats-Unis, les cours du brut repartent également à la baisse : le baril de Brent lâche près de 2,5% à 69 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce une collaboration avec Mistral AI, visant à accélérer l'innovation en intelligence artificielle (IA) pour accompagner sa stratégie multi-énergies, notamment dans le domaine des énergies bas carbone.



Par ailleurs, Saft, filiale de TotalEnergies, annonce avoir été sélectionnée par Gurīn Energy pour fournir un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans le cadre de son grand projet de stockage d'énergie en cours de développement dans la préfecture de Fukushima, au Japon.



Bic annonce que son Conseil d'Administration a nommé Rob Versloot en tant que Directeur Général à compter du 15 septembre 2025.



Colas Rail UK, filiale de Bouygues, indique avoir signé un contrat de cinq ans avec Network Rail pour l'exploitation et la maintenance de 11 trains de traitement des lignes ferroviaires au Royaume-Uni pendant les périodes automnale et hivernale.







