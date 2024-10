Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: profite d'un rebond après les indices PMI information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne du terrain à l'ouverture, le CAC40 est en hausse d'environ 0,8% vers 7555, après la publication des indices d'activités PMI préliminaires en Europe.



'En Europe comme aux Etats-Unis, les enquêtes PMI montrent une fracture entre l'industrie et les services. La faiblesse industrielle est plus marquée en Europe, mais dans les services aussi, l'Europe est à la traîne', pointait Oddo BHF en début de semaine.



En repli à 47,3 ce mois-ci après 48,6 en septembre, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi sous la barre du 50 du sans changement pour un deuxième mois consécutif en octobre.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est inscrit à 49,7 en octobre, un niveau très proche de celui enregistré en septembre (49,6), suggérant ainsi une très légère baisse de l'activité globale de la région pour un deuxième mois consécutif.



Le bureau d'études notait aussi que cette séance verra paraitre l'indice du climat des affaires en France, 'la première enquête postérieure à l'annonce des nombreuses hausses d'impôt et de cotisations sur les entreprises', de quoi peser sur le moral à première vue, selon lui.



Le climat des affaires en France se replie en octobre, à en croire l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui perd un point à 97. Cela résulte d'une baisse importante du climat dans l'industrie, pas tout à fait compensée par l'amélioration dans les services.



'Les demandes d'allocations chômage ont augmenté dernièrement en raison des ouragans et de la grève chez Boeing qui perturbe ses fournisseurs et sous-traitants', notait par ailleurs Oddo BHF, avant cette donnée hebdomadaire à paraitre en début d'après-midi.



Outre ces différents indicateurs macroéconomiques attendus, l'actualité boursière est aussi marquée par de nombreuses publications trimestrielles, comme celles de Kering, Carrefour et Michelin mercredi soir, ou de Renault, Dassault Systèmes, Orange, Danone et Sodexo ce matin.



En dehors du CAC40 aussi les publications d'entreprises se montrent fournies, avec par exemple celles de Bic et de Bureau Veritas, qui ont relevé respectivement leurs objectifs de marge et de croissance pour l'ensemble de l'année en cours.





