Paris poursuit son ascension vers de nouveaux sommets

Pour cette dernière séance de la semaine, l'optimisme reste de mise sur les Bourses européennes. Paris, en lice pour signer une 7e séance consécutive de hausse, s'adjuge 0,26%, à 8 722 points, derrière Londres ( 0,33%) et Francfort ( 0,65%).

Les marchés gardent un oeil attentif sur le détroit d'Ormuz alors que l'Iran et Oman travailleraient à la réouverture du passage. Toutefois, certains détails de l'accord, divulgués par l'agence iranienne Fars, ne plaident pas pour un apaisement des tensions : les détails préliminaires évoquent notamment la mise en place d'un système d'autorisations et une interdiction de transit pour les navires américains et israéliens.

"Les pays ayant causé des dommages à l'Iran ne recevraient pas non plus d'autorisation tant que ces préjudices n'auraient pas été indemnisés. L'Iran a aussi précisé que les contrevenants s'exposeraient à une pénalité pouvant atteindre 20% de la valeur de leur cargaison", rapportent les analystes de chez Deutsche Bank.

Parallèlement, Reuters croit savoir que l'Iran réclamerait des frais de 5 à 7% de la valeur de la cargaison pour les navires traversant le détroit d'Ormuz, tandis qu'Oman envisageait un taux de 3%.

Apparaissant un peu en décalage avec la réalité du terrain, Donald Trump a affirmé que les discussions progressaient "très bien" et que le détroit pourrait ouvrir prochainement. L'ambiance est tout autre à Téhéran : le porte-parole de la République islamique a annoncé que l'armée était totalement préparée et poursuivait sans interruption la modernisation des systèmes endommagés, l'intégration de nouveaux équipements et le recours aux capacités internes...

Dans ces circonstances, les prix de l'or noir restent à des niveaux élevés, avec un Brent à 82,8 USD le baril (-0,7%) et un WTI à 77,5 USD (-0,6%).

L'emploi US concentre l'attention

Outre le Moyen-Orient, les marchés seront attentifs aux chiffres de l'emploi américain attendus à 14h30, un indicateur très surveillé par la Fed dans le cadre de sa politique monétaire. Le consensus table sur 80 000 créations d'emplois dans les deux cas, avec un taux de chômage de 4,2%.

Rappelons qu'hier, le FT, s'appuyant sur des "sources proches du dossier", a rapporté que Kevin Warsh, le dirigeant de la Fed, privilégierait le taux directeur comme principal instrument de politique monétaire, conformément à l'idée selon laquelle le bilan de la banque centrale ne constitue pas un outil viable à court terme.

"Fait intéressant, la parution de cet article laisse penser que le Financial Times pourrait devenir le canal privilégié des sources de la Fed à l'avenir, le Wall Street Journal semblant être tombé en disgrâce", rapporte Deutsche Bank.

Les valeurs en mouvement

Enfin, dans l'actualité des marchés, l'indice parisien est tiré par Pernod Ricard ( 2,3%) et Dassault Systèmes ( 1,9%), mais freiné par Stellantis (-3,1%) et Eiffage (-1,4%).

Par ailleurs, Dassault Aviation s'adjuge 0,85% alors que le dossier des 114 Rafale destinés à l'Inde a franchi une nouvelle étape importante, avec une offre française désormais entre les mains de New Delhi.

Eutelsat décroche de 6,8% après une publication pourtant marquée par des chiffres conformes aux attentes pour l'exercice écoulé. Malgré l'essor de son activité LEO, le groupe a fait part d'objectifs jugés prudents par Oddo BHF, qui préfère rester "neutre" sur le dossier "en raison des défis".

Ailleurs en Europe, Munich Re recule de 3% après la publication de résultats semestriels venant confirmer ses annonces préliminaires d'il y a deux semaines, dont un bénéfice net de 2 211 millions d'euros au titre du 2e trimestre 2026, contre 2 085 MEUR un an auparavant, mais faisant apparaître des perspectives mitigées.

Allianz cède 0,4% après avoir publié un bénéfice net core en baisse de 12,7% à 2 600 millions d'euros au titre du 2e trimestre 2026.

Generali gagne 0,8% à Milan. Le bénéfice net ajusté du groupe ressort en hausse de 13,7% à 2 543 millions d'euros au titre du 1er semestre 2026, dépassant de 5% les attentes du consensus.

Enfin, CSG a poursuivi sa forte croissance au premier semestre 2026, soutenu notamment par ses activités de munitions et de systèmes terrestres. Il aborde la seconde moitié de l'année "avec confianc". Le titre gagnait plus de 4% à Amsterdam ce matin avant de se retourner : il cède désormais 1,2% à Amsterdam.