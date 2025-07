Paris: porté par Legrand, rassuré par Trump sur Powell information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 11:18









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,9 %, autour des 7790 points, tirée par Legrand (+8,7 %), Schneider Electric (+5,3 %) et STMicro (+3,2 %) notamment.Les investisseurs semblent rassurés par le fait que Donald Trump ait déclaré ne pas envisager de limoger Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, contrairement à des rumeurs qui avaient pu circuler hier sur les marchés.

'Je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Fed, mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux', a expliqué le Républicain.



'De toute évidence, Trump aurait tout intérêt à ne pas s'aventurer à virer J. Powell, parce que la réaction des marchés serait encore largement plus violente que celle qu'on a constatée hier - on parlerait là de dégâts d'une toute autre échelle', prévient Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



Si le soulagement domine sur ce point, les marchés restent préoccupés par le durcissement de ton de Donald Trump au sujet des droits de douane, ce qui reste un sujet de préoccupation pour les marchés. Au cours des quatre dernières séances, le CAC40 a abandonné plus de 2,2 %.



Outre l'incertitude sur les questions commerciales, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux publications trimestrielles, qui ont démarré sur une note mitigée aux États-Unis.



Côté résultats, les comptes de PepsiCo et Travelers sont attendus outre-Atlantique à la mi-journée, avant ceux de Netflix, qui tomberont ce soir après la clôture de Wall Street. Tandis qu'en Europe, ceux d'ABB, Novartis ou Publicis devraient animer les échanges.



La séance sera par ailleurs chargée sur le front des indicateurs, avec la parution aux États-Unis des ventes au détail, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice Philly Fed.

En attendant, les marchés viennent de prendre connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 2 % en juin 2025, contre 1,9 % en mai, selon Eurostat, qui confirme ainsi son estimation rapide pour le mois dernier. Pour l'ensemble de l'UE, l'inflation annuelle est passée de +2,2 % en mai à +2,3 % en juin.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds américains à 10 ans évoluent à 4,46 %, le Bund de même échéance est stable à 2,69 %, l'OAT à 3,4 %.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci Energies indique avoir signé un accord pour acquérir Wärtsilä SAM Electronics, filiale du groupe finlandais Wärtsilä. Cet accord, qui devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2025, est soumis à l'approbation des autorités compétentes.



Legrand affiche un chiffre d'affaires en hausse de 13,4 % (+15 % hors effets de change) à 4,77 milliards d'euros au titre du premier semestre 2025, dont une hausse organique de 9 % des ventes, tirée par l'Amérique du Nord et centrale (+20,5 %). Pour 2025, le groupe vise une croissance de ses ventes comprise entre +10 % et +12 % (contre +6 % et +10 % précédemment).



Enfin, Publicis Groupe dévoile un BNPA courant en hausse de 3,8 % à 3,51 euros, un FCF en croissance de 11,3 % à 828 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle amélioré à un nouveau record de 17,4 %, au titre des six premiers mois de 2025.





