Paris: optimisme de mise, le luxe relève la tête information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,99%, à 7738 points, tirée par STMicro (+5,3%) ainsi que par le secteur du luxe. LVMH s'adjuge ainsi 4,1% mais compose toujours avec un repli de 23% depuis le début de l'année. Par ailleurs, Kering gagne 3,6% et cède toujours 15% depuis le début de l'année.



Outre-Atlantique, Wall Street est en vert avec +0,8% pour le Nasdaq et 0,3% pour le S&P500 et +0,1% pour le Dow Jones, les investisseurs saluant la signature d'un accord commercial entre Etats-Unis et Vietnam.



Parmi les éléments favorables du jour, l'économie de la zone euro a progressé de 0,6% au premier trimestre 2025, soit le double des estimations initiales, rappelle Bénédicte Kukla, Senior Investment Strategist chez Indosuez WM, qui partage ' un optimisme prudent ' pour la zone.



'La croissance de la zone euro s'améliore, mais nous restons sceptiques quant à une nette progression cette année, car les mesures de relance allemandes prendront du temps', estimait pour sa part Bank of America vendredi dernier.



Selon la banque américaine, un ralentissement de la croissance mondiale, en raison des pressions liées aux droits de douane, devrait faire grimper les primes de risque sur les actions européennes et réduire les bénéfices.



'Nous restons négatifs sur les actions européennes et sous-pondérons les cycliques par rapport aux défensives, mais nous réduisons les services aux collectivités à la pondération du marché après le rallye', poursuivait-elle.



Dans l'attente du rapport officiel sur l'emploi américain jeudi -principale donnée macroéconomique de la semaine-, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête ADP : le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 33.000 emplois au mois de juin, illustrant un ralentissement de la conjoncture économique aux Etats-Unis peut-être plus brutal que prévu.



Wall Street ne semble pas trop mal prendre ces chiffres un peu inattendus, le 'NFP' fera peut-être la différence demain.



Les pertes d'emplois dans les services professionnels et aux entreprises, ainsi que dans l'enseignement et la santé ont été à l'origine de cette baisse, alors que les loisirs et l'hôtellerie ainsi que l'industrie manufacturière ont affiché des gains.



'Si les licenciements restent rares, l'hésitation à embaucher et la réticence à remplacer les partants ont entraîné des pertes d'emplois', explique Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, notant que ceci n'a pourtant pas encore perturbé la croissance des salaires.



Par ailleurs, les salariés donnant leur congé (le plus souvent pour un changement de job) a lourdement chuté, de -151.000 à 704.000, plus faible total depuis novembre 2020.



La réactions des T-Bonds est paradoxalement négative avec un '10 ans' qui se tend de +4Pts vers 4,288%, le '30 ans' rajoute +6,3Pts à 4,84%... le '2 ans' reste en revanche inchangé à 3,775%.



En Europe, les bons du Trésor se dégradent très nettement également avec +5Pts sur les Bunds à 2,617%, nos OAT rajoutent +7Pts à 3,312%... mais c'est 'raccord' avec l'embellie de la croissance dans l'Eurozone, avec la conviction que la BCE ne va plus bouger avant longtemps.

Le pétrole reprend +0,3% vers 67,5$ à Londres, l'euro lâche 0,2% face au billet vert, à 1,178$.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, AXA indique avoir conclu une convention avec un PSI pour un programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 3,8 milliards d'euros, en lien avec la cession d'AXA IM à BNP Paribas.



Aéroports de Paris annonce que sera proposé à son conseil d'administration, fin juillet, d'ajuster la politique de distribution de sorte à compenser l'effet que des charges pourraient avoir sur l'assiette de calcul du dividende au titre de 2025.



Danone annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, entreprise américaine en forte croissance, spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.



TotalEnergies annonce avoir finalisé la vente de 50 % d'un portefeuille de 604 MW d'actifs éoliens, solaires et hydroélectriques au Portugal. La firme a aussi fait part de la finalisation de l'acquisition d'une participation de 50 % dans le portefeuille solaire, éolien et de stockage par batterie (BESS) d'AES Dominicana Renewables Energy.









