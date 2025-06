Paris: mouvement haussier, yeux tournés vers Iran/Israël information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 1,3% ce matin, autour des 7635 points, tirée par Accor (+4,7%), Saint-Gobain (+4,3%) et Teleperformance (+3,3%).



L'indice parisien profite de la désescalade au Proche-Orient où Donald Trump a annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu entre Tel Aviv et Téhéran. Cette pause semble néanmoins fragile : Israël vient d'annoncer ' une violation flagrante du cessez-le-feu ' de la part des Iraniens, promettant aussitôt ' une riposte vigoureuse '.



Les signes d'apaisement dans le conflit israélo-iranien avaient déjà fait remonter les Bourses américaines hier soir, après un début de séance sans grandes variations. Les investisseurs scrutent donc attentivement la situation, dans l'attente des derniers développements.



Sur le front des statistiques, le climat des affaires en Allemagne s'améliore, au vu de l'indice ifo qui ressort à 88,4 en juin contre 87,5 en mai, avec une hausse timide pour l'évaluation de la situation actuelle (+0,1 point à 86,2), mais plus sensible pour les attentes (+1,7 point à 90,7).



Les investisseurs attendent aussi aux Etats-Unis cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait montrer que le moral des ménages résiste pour l'instant plutôt bien à l'impact des nouveaux droits de douane décidés par l'administration Trump.



A 16h00 débutera par ailleurs l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants, qui devrait s'en tenir à son discours prudent de la semaine dernière, lorsque l'institution avait décidé de laisser ses taux inchangés.



Les intervenants seront également attentifs au sommet de l'OTAN, qui s'ouvre aujourd'hui à La Haye et qui pourrait marquer un tournant décisif pour la stratégie de défense de l'Europe.



Sur le compartiment obligataires, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,32% tandis que le Bund de même échéance est à 2,52% et l'OAT à 3,23%.



La désescalade au Moyen-Orient ne profite pas au dollar. L'euro s'échange ainsi à 1,16$ (+0,1%).

Les cours du pétrole s'inscrivent en forte baisse en réaction à la détente sur le front géopolitique.



Le Brent de mer du Nord, qui avait ouvert à plus de 80 dollars le baril hier matin recule vers 68,9$ (-2,4%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bic annonce que son directeur financier Chad Spooner a décidé de quitter ses fonctions à compter du 11 juillet afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle, après cinq années 'au cours desquelles il a joué un rôle majeur dans l'exécution réussie du Plan Horizon'.



Renault a annoncé mardi avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 300.000 actions.



Interparfums indique étudier les modalités de la fusion par absorption de sa société mère, Interparfums Holding, qui détient 72,3% de son capital et 83% de ses droits de vote.





