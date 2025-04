Paris: la prudence l'emporte, recul hebdo proche de 2,5% information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 17:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un repli de 0.3%, à 7104 points, pénalisée par Stellantis (-3.9%), Safran (-3.4%) et Airbus (-3.3%), malgré les hausses de STMicro (+4%) et Kering (+3.5%).



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien affiche un repli proche de 2.5%.

Le rebond qui s'était dessiné sur les marchés après la volte-face de Donald Trump en matière de droit de douane (10% pour tout le monde, hors Chine) peine à se concrétiser en Europe.



En effet, Washington et Pékin se livrent désormais un combat singulier à grand coup de hausse de tarifs douaniers.

A ce titre, la Chine a annoncé ce matin qu'elle porterait ses droits de douane additionnels de 84% à 125% sur les biens US à compter de demain.



En procédant à des ventes massives de T-Bonds, Pékin pourrait aussi être derrière la récente hausse de rendement du papier US : le rendement des obligations atteint 4.53% à 10 ans, en hausse de 13 points. Par ailleurs, le dollar qui dévisse de -5% en 48H face à l'Euro, à 1.135$/E.



Contrairement aux T-Bonds, les OAT se détendent de -1Pts vers 3,34200%, le Bund -4Pts à 2,5440%.

Dans ce contexte, l'or atteint des sommets autour des 3240$ l'once (+5%).



Le vent d'incertitude qui souffle sur les marchés est donc encore loin d'être levé : d'après les stratèges, les marchés boursiers pourraient encore connaître de nouvelles séances éprouvantes si rien ne devait venir apaiser les craintes concernant la guerre commerciale et le regain d'inquiétudes autour de l'économie mondiale.



Un communiqué commun de Washington et Pékin sur une forme d'armistice et de reprise d'un dialogue 'constructif' pourrait faire retomber un peu la pression.



Sur le front des statistiques, rien de sympathique : le moral des ménages états-uniens s'est dégradé de -6,2Pts vers 50,8 en avril, c'est le quatrième mois consécutif de dégradation.



L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan fait apparaître que la composante du 'jugement des ménages' interrogés sur leur situation actuelle a chuté de -7,3Pts, à 56,5, après 63,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives s'est contractée à 47,2, à comparer avec 52,6 en mars.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que l'UMich a désormais perdu plus de 30% depuis décembre dernier, notamment du fait des inquiétudes ayant trait à l'escalade de la guerre commerciale en cours.



La proportion d'individus envisageant une hausse du chômage s'est de son côté accrue pour le cinquième mois consécutif pour atteindre un plus haut depuis 2009.

Quant aux anticipations d'inflation à un an, elles remontent en flèche à 6,7%, contre 5% un mois plus tôt, marquant un nouveau pic depuis 1981



Par ailleurs, le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont diminué de 0,4% en mars par rapport au mois précédent, mais augmenté de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Le DoL précise qu'en mars, plus de 70% de la baisse de l'indice pour la demande finale peut être attribuée aux prix pour les biens, en recul de 0,9%, tandis que ceux pour les services ne se sont tassés que de 0,2%.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 2,7% le mois dernier en données brutes, et dans une bien moindre mesure (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.



En Europe, le taux d'inflation en Allemagne - mesuré comme la variation sur un an de l'indice des prix à la consommation (IPC) - a été confirmé par Destatis à +2,2% en mars, en légère baisse donc par rapport à celui de +2,3% de février, conformément à l'estimation préliminaire.



Alors que incertitudes pesant sur la croissance mondiale sont dans tous les esprits, le début de la saison des résultats du premier trimestre pourrait également alimenter la prudence.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale annonce que son conseil d'administration a procédé au choix de William Connelly pour sa présidence à partir de l'assemblée générale du 27 mai 2026, sous réserve de son renouvellement comme administrateur par l'AG du 20 mai 2025.



Stellantis a fait état vendredi d'une baisse plus marquée que prévu de 9% de ses facturations consolidées mondiales au premier trimestre, toujours sous l'effet de ses difficultés en Amérique du Nord.







