Paris: hausse timide, droits de douane en débat aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,2% de matin, autour des 7800 points, aidée par Eurofins Scientific (+1,8%) et L'Oréal (+1,5%) mais pénalisé par Sanofi qui lâche 5,8% après qu'une étude (AERIFY-2) de phase 3 n'a pas atteint son objectif principal.



Les marchés doivent composer avec le ping-pong judiciaire qui se joue outre-Atlantique entre la Maison Blanche et les juges fédéraux autour de la question des droits de douane.



Alors que les investisseurs espéraient bénéficier d'un répit sur le front commercial, une cour d'appel a finalement décidé hier de maintenir en urgence les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, le temps de se prononcer sur le fond.



La veille, le Tribunal du commerce international, basé à New York, avait lui estimé que la législation invoquée par le président américain pour imposer ses surtaxes douanières ne lui permettait pas d'imposer de telles sanctions.



Cet imbroglio judiciaire vient entretenir le climat de confusion et d'interrogations sur le commerce qui règne sur les places boursières mondiales depuis le début de l'année.



Selon les analystes, ces incertitudes sont loin d'être réglées et pourraient être encore à l'origine de nouvelles secousses sur les marchés.



'De nouveaux épisodes de volatilité sont très probables alors que les discussions se poursuivent entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, notamment la Chine et l'Union européenne', prévient Mark Haefele le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.





Porté par les résultats solides de Nvidia, les marchés d'actions américains avaient fini sur des gains allant de 0,3% à 0,4% hier, ce qui les place en bonne voie pour enregistrer une hausse notable sur cette semaine écourtée par le 'Memorial Day'.



A l'issue de sa rencontre avec Donald Trump, hier à la Maison Blanche, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré ne pas avoir abordé la question de l'évolution de la politique monétaire



Le patron de la Fed s'est contenté de rappeler que les décisions de la banque centrale dépendraient entièrement des données économiques à venir et de leurs implications sur les perspectives économiques.



Dans ce contexte, les investisseurs étudieront avec soin les chiffres de l'inflation 'PCE' - la mesure privilégiée des prix de l'institution - attendus à 14h30.



Pour mémoire, les chiffres du mois de mars avaient montré une progression annuelle de 2,3%, contre 2,7% en février, signalant un possible ralentissement des pressions inflationnistes.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat se détendent un peu, celui des Treasuries américains à 10 ans se stabilisant autour de 4,43% après avoir dépassé le seuil des 4,60% la semaine passée.



En Europe, le 10 ans allemand, taux de référence de la zone euro, efface lui près de trois points de base à 2,52%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica annonce avoir conclu un accord prévoyant l'acquisition d'Optegra, plateforme d'ophtalmologie intégrée, en forte croissance et opérant au Royaume-Uni, en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.



Enfin, Danone a annoncé hier que Shane Grant, Directeur Général Adjoint (DGA) du Groupe, en charge des Amériques, des Produits laitiers et d'origine végétale, et des Ventes mondiales, quittera l'entreprise le 13 juin 2025 pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Il était également membre du Comité Exécutif.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.