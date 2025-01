Paris: globalement stable avant plusieurs catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,1%, autour des 7435 pts, partagée entre les hausses de Bureau Veritas (+3,6%) et Société Générale (+1,7%) et le repli du luxe (-1% pour LVMH, -0,8% pour Hermès).



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de données concernant l'inflation en France. Sur un an, les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 1,3% en décembre 2024, un taux annuel stable par rapport à celui de novembre, conformément à l'estimation provisoire publiée la semaine dernière par l'Insee.



Les marchés anticipent une seconde partie de semaine effrénée entre vague de publications de résultats et agenda macroéconomique intense.



Pour rappel, les marchés d'actions mondiaux évoluent sans direction claire depuis le début de l'année, freinés par les incertitudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed et le programme que prévoit d'adopter Donald Trump, le prochain président américain, sur les questions commerciales.



Les intervenants n'ont pourtant pas semblé rassurés, hier, par des informations selon lesquelles les équipes de l'homme d'affaires new-yorkais prépareraient un plan de hausse 'graduelle' des droits de douane.



La séance qui commence pourrait leur permettre de remettre leurs idées en place, grâce notamment aux résultats de 4ème trimestre des grandes banques américaines Citi, JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo attendus à l'heure du déjeuner.



Ces publications vont donner aux investisseurs la possibilité de se faire une idée plus précise sur l'état actuel de la conjoncture aux Etats-Unis, sur la vigueur de la consommation et les perspectives économiques du pays.



Les marchés attendent aussi une série d'indicateurs sur l'inflation, avec en point d'orgue les chiffres des prix à la consommation outre-Atlantique pour le mois de décembre, attendus à 14h30.



Les investisseurs étudieront de près ces statistiques, peut-être déterminantes pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des mois qui viennent.



Très suivis ces derniers temps, les rendements obligataires de référence évoluent de manière contrastée, le dix ans américain se tassant en direction de 4,76% tandis que son équivalent allemand se détend vers 2,60%.



Celui des OAT françaises se détend vers 3,44% après un discours de politique générale de François Bayrou qui n'a pas soulevé de tollé dans l'opposition, ce qui laisse espérer que son gouvernement pourrait échapper à la censure.



Conséquence, le 'spread' France/Allemagne se réduit autour de 84 points.



Sous les feux de la rampe depuis une semaine, le rendement des 'Gilts' britanniques à dix ans avance encore de 0,6 point pour s'établir à 4,96%, tout en parvenant à demeurer sous la barre symbolique des 5%.



A Londres, le baril de Brent cède 0,7%, et s'échange autour des 79,8$.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Esker revendique la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024 de 205,3 millions d'euros, en croissance de 15% à taux de change constant comme en données publiées.



Au titre de l'accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023, et faisant suite aux premiers contrats annoncés en mars 2024 pour les liaisons BalWin3 et LanWin4, Nexans indique avoir remporté le contrat pour le projet LanWin2, d'une valeur d'un milliard d'euros.



Voltalia annonce le début de la construction du projet solaire Los Venados, d'une capacité totale de 19,7 mégawatts, dans la région de Tolima. Premier projet du groupe en Colombie, sa mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.





