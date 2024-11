Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: franchit les 7400 pts, soutenu par Société Générale information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le mois de novembre démarre du bon pied avec une hausse de 0,8% pour le CAC40, à 7409 points, tiré par Société Générale (+3,4%), Capgemini (+3%) ou encore Dassault Systèmes (+2%).

Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien cède néanmoins près de 0,9%.



A 13H30, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'emploi US avec +12.000 créations en octobre, après +223.000 en septembre, bien loin des prévisions qui tablaient sur +150.000 créations (12,5 fois moins).



'L'emploi a poursuivi sa tendance à la hausse dans la santé et l'administration, tandis qu'il a reculé dans les services d'aide temporaire, ainsi que dans le secteur manufacturier en raison de grèves', explique le Département du Travail.



De son côté, le taux de chômage s'est toutefois maintenu à 4,1%, conformément aux attentes, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4% sur un an.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 159.000 à 78.000 pour août et de 254.000 à 223.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -112.000 pour ces deux mois.



'Le marché du travail a sans doute pâti de divers aléas en octobre', prévenait Oddo BHF en début de semaine.



Mais personne n'anticipait une chute de -95% des créations d'emplois, ce qui signifie que le chiffre est très 'biaisé' et connaîtra certainement une forte révision à la hausse le mois prochain... c'est ce que pronostique Joe Biden qui s'est empressé de faire une déclaration rassurante à ce sujet.



Autre chiffre très attendu, l'indice PMI manufacturier des Etats-Unis (calculé par S&P Global) s'est légèrement redressé en octobre, s'établissant à 48,5 contre 47,3 le mois précédent, mais se maintenant sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.



S&P Global précise que la production et les nouvelles commandes ont diminué moins fortement le mois dernier, tandis que les pressions inflationnistes ont faibli, et que les récents ouragans ont causé des retards dans les chaines d'approvisionnements.



Publié séparément, l'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) brosse un portrait moins souriant dans le secteur manufacturier américain qui se contracte à 46,5 pour le mois écoulé, à comparer à 47,2 en septembre.



En Europe, le Bund à 10 ans (+1Pt à 2,401%) subit la contagion des taux US (+7,35Pts vers 4,36%). Nos OAT se tendent de +1,7Pt vers 3,15%.



Côté Forex, cela s'anime un peu après 6 heures de grand calme avec un Euro qui s'effrite de -0,35% vers 1,0850$, le '$-Index' affiche +0,15% également vers 104,15.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Eiffage a déclaré avoir dépassé les seuils de 20 et 25% des droits de vote de Getlink, et détenir 20,55% du capital et 27,56% des droits de vote, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



Casino a publié un chiffre d'affaires de 2,1 MdsE au titre du 3e trimestre, en baisse 5,1 % en publié par rapport à la même période un an plus tôt (ou -1,8 % en données comparables). L'EBITDA ajusté ressort à 402 ME sur les 9 premiers mois 2024 (-24%) avec marge de 6,4%.



Le groupe de géosciences Viridien a publié au titre des neuf premiers mois de 2024 un EBITDA ajusté en croissance de 7% à 298 millions de dollars, et confirmé sa feuille de route financière 2024-25 ainsi que ses objectifs pour l'année en cours.



Enfin, LDLC indique que son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 243,7 ME au 30 septembre 2024, en baisse de -8,7% par rapport au 1er semestre 2023-2024.







