Paris dit sa consternation après le décès de l'avocate turque Ebru Timtik

PARIS, 29 août (Reuters) - La France a fait part samedi de sa "consternation" et de sa "profonde tristesse" après le décès de l'avocate turque Ebru Timtik, décédée après 238 jours de grève de la faim pour demander un procès équitable. L'avocate, qui avait été condamnée l'an dernier à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, est décédée jeudi dans un hôpital d'Istanbul, selon son cabinet d'avocats, "le Cabinet du peuple". "La France rend hommage à l'engagement de cette avocate en faveur de l'État de droit et du respect des libertés fondamentales, notamment le droit de chacun à un procès équitable", déclare le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "La France appelle une nouvelle fois la Turquie à respecter ses engagements internationaux, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe", ajoute le Quai d'Orsay, demandant la libération rapide de l'avocat Aytaç Ünsal, en grève de la faim depuis plus de 200 jours. (Gwénaëlle Barzic)

