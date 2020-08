Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris discute avec Dassault du calendrier des commandes de Rafale Reuters • 30/08/2020 à 11:39









PARIS DISCUTE AVEC DASSAULT DU CALENDRIER DES COMMANDES DE RAFALE PARIS (Reuters) - La France discute avec Dassault Aviation d'un éventuel ajustement du calendrier de la commande de 30 nouveaux avions Rafale alors que l'avionneur doit faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité. L'armée française a prévu de commander 30 nouveaux Rafale à l'horizon 2023 pour des livraisons devant s'étaler entre 2027 et 2030. "Ces 30 rafale nous allons les commander et nous allons voir comment nous pouvons adapter le mieux possible le calendrier de ces commandes afin que les chaînes de production de Dassault Aviation soient préservées, qu'il n'y ait pas d'interruption (...)", a déclaré la ministre des Armées Florence Parly sur Europe 1. "Nous sommes en train d'étudier le meilleur moment pour lancer ces commandes pour assurer non seulement la continuité des activités de l'entreprise Dassault mais aussi de tous ses sous-traitants (...)", a-t-elle ajouté. (Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.21%